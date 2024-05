Euro 2024, le calendrier des Bleus avant et pendant le tournoi

Le calendrier complet de l’Equipe de France avant et pendant l’Euro 2024 est désormais connu.

Ce soir du jeudi 16 mai 2024, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, rendra publique la liste des 23 joueurs retenus pour le prochain Championnat d’Europe, qui se déroulera en Allemagne cet été. En prélude à cela, voici le calendrier complet des Bleus avant et pendant la compétition.

Rassemblement le 29 mai

Trois ans après l’élimination en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 5 t.a.b. 4), l’Equipe de France revient cette année pour faire mieux à l’Euro, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Pour ce faire, Didier Deschamps a un calendrier bien établi à respecter pour faire une bonne compétition avec ses poulains en Allemagne.

Getty/GOAL

En effet, après la liste de ce jeudi 16 mai 2024, le groupe commencera le regroupement le 29 mai prochain. La date butoir exigée par l’UEFA pour les regroupements est le 3 juin en raison de la finale de Ligue des champions, qui se joue le 1er juin entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Donc Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy (Real Madrid) ainsi que les joueurs de l’AC Milan Mike Maignan, Théo Hernandez et Olivier Giroud devraient être là le 3 juin. Les trois derniers disputent un match amical contre l’AS Roma, le 31 mai en Australie.

Deux matchs amicaux au menu

Après que le groupe de Didier Deschamps est au complet, les préparatifs vont normalement débuter pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France. Puisque les Bleus affrontent le Luxembourg et le Canada avant l’entame de l’Euro.

Le premier match aura lieu face au Luxembourg au stade Saint-Symphorien de Metz, le 5 juin (21h). Quant au second match qui se jouera face au Canada, il aura lieu quatre jours plus tard (9 juin) au stade Matmut Atlantique de Bordeaux (21h15). Les élections européennes sont à l’origine de ce décalage de 15 minutes du coup d’envoi de cette seconde rencontre. Après cela, les Bleus vont rejoindre leur camp de base en Allemagne (dans la commune de Bad Lippspringe) au plus tard le 12 juin.

Getty Images

Lors de l’Euro, Kylian Mbappé et ses coéquipiers feront leur entrée en lice face à l’Autriche, le 17 juin à l’ESPRIT arena, avant de se mesurer aux Pays-Bas quatre jours plus tard (21 juin) au Red Bull Arena dans le cadre de la deuxième journée. Quant à la dernière rencontre de la phase de groupes, les Bleus défient la Pologne le 25 juin à Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund.

Le calendrier des Bleus avant et pendant l’Euro

29 mai: début du regroupement

3 juin: groupe au complet

5 juin: match amical contre le Luxembourg (21h) à Metz

9 juin: match amical contre le Canada (21h15) à Bordeaux

17 juin: premier match de poule de l’Euro contre l’Autriche (21h)

21 juin: deuxième match de poule de l’Euro contre le Canada (21h)

25 juin: dernier match de poule de l’Euro contre la Pologne (18h)