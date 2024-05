La liste des 25 Bleus retenus pour l’Euro 2024

Didier Deschamps a communiqué ce jeudi soir les joueurs sur lesquels il compte pour le championnat d’Europe de cet été.

Fin du suspense. Depuis ce jeudi, on connait les noms des 25 Français qui représenteront leur pays à l’occasion de l’Euro qui se profile en Allemagne. Une liste particulièrement relevée, avec plusieurs joueurs de renom retenus à chaque poste.

Didier Deschamps a dû composer avec quelques impondérables, comme la blessure de Lucas Hernandez. L’identité du remplaçant du défenseur parisien était particulièrement scrutée et c’est, en toute logique, sur Ferland Mendy qu’il a jeté son dévolu. L’arrière du Real Madrid a été préféré à Lucas Digne.

Deschamps dispose d'un groupe très relevé

Le sélectionneur tricolore a aussi choisi de retenir les quelques incertains qu’il a dans son effectif. Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan ont tous été convoqués. Il n’y a aucune certitude quant à leur présence outre-Rhin, mais avec une liste élargie et la possibilité de changer d’éléments jusqu’au début juin, le patron des Bleus a le loisir de temporiser. Concernant Tchouaméni, le patron tricolore a d'ailleurs anticipé un potentiel forfait, en convoquant contre toute attente N'Golo Kanté. Ce dernier n'avait plus évolué en sélection depuis deux ans.

Notons par ailleurs que toutes les grandes stars françaises seront présentes lors du tournoi continental, tels que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou encore Adrien Rabiot. La France possède même l’un des effectifs les plus relevés de cette compétition. Un effectif dont le jeune Parisien Warren Zaïre-Emery sera le cadet. Il participera à sa première compétition majeure, de même que son coéquipier au club Bradley Barcola.