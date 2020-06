La date de sortie de FIFA 21 dévoilée avec Mbappé à l'affiche

Le dernier opus du célèbre jeu d'EA Sports sortira plus tard dans l'année, avec aussi une version préparée pour la nouvelle génération de consoles.

EA Sports a confirmé que FIFA 21 sortira dans le monde entier le 9 octobre après avoir donné aux fans un premier trailer du nouveau jeu.

La date de sortie du 9 octobre ne concerne que la PlayStation 4, la Xbox One et le PC, car les choses ne sont pas encore connues lorsque les consoles de la prochaine génération seront disponibles, vu que l'incertitude entoure toujours la date où la PlayStation 5 et la Xbox Series X arriveront officiellement sur le marché.

Pour ceux qui souhaitent accéder à FIFA 21 avant tout le monde sur la génération actuelle de consoles ou sur PC, la précommande de l'édition Ultimate ou de l'édition Champions accordera aux joueurs un accès anticipé à partir du 6 octobre. Par ailleurs, EA Access (PS4, Xbox One) et Origin Access (PC) donneront aux abonnés un avant-goût du jeu dès le 1er octobre.

Plus d'équipes

Les précédents jeux de la FIFA sont généralement sortis fin septembre, la pandémie de coronavirus provoquant probablement un léger retard dans l'édition de cette année.

Avec l'incertitude entourant le moment où FIFA 21 sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X, EA a confirmé le `` double droit '' qui permet aux joueurs de mettre à jour leur copie de FIFA 21 sur PlayStation 4 vers PlayStation 5, ou de Xbox One vers Xbox Series X, sans frais supplémentaires.

La mise à niveau peut être effectuée à tout moment avant la sortie de FIFA 22 et la progression de Ultimate Team est garantie.

Aucune date de sortie pour FIFA 21 n'a encore été confirmée pour Nintendo Switch ou Stadia, mais EA a promis plus de détails sur ces éditions très prochainement.

Jeudi, lors de l'EA Play Live, les fans ont eu un premier aperçu de ce à quoi ressemblera la nouvelle FIFA sur la prochaine génération de consoles. Durant un clip vidéo très court, des images de FIFA 21 et Madden 21 ont été montrées, avec la star du Kylian Mbappe particulièrement en vue, suggérant qu'il pourrait être la prochaine star de FIFA.

La star de la couverture de l'année dernière, Eden Hazard, figure également brièvement avec le club de également inclus dans un certain nombre de plans. EA Sports a promis de révéler plus de détails sur le gameplay de FIFA 21, le mode carrière, Volta, les clubs Pro et Ultimate Team en août.

L'année dernière, FIFA 20 a rencontré des réactions mitigées de la part des fans.Le mode carrière a été fortement critiqué lors de sa sortie et une mise à jour importante a été effectuée par la suite pour résoudre un certain nombre de problèmes.