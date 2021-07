La Copa America désigne son meilleur joueur

Qui a fini meilleur joueur de la Copa America. Le vainqueur a été désigné !

Dans une décision sans précédent, la CONMEBOL a annoncé que le capitaine argentin Lionel Messi et la star brésilienne Neymar sont les co-gagnants du prix du joueur du tournoi de la Copa America de cet été.

Deux joueurs valent mieux qu'un

L'Argentine et le Brésil se sont affrontés au Maracana en finale samedi soir pour une victoire de Messi et de ses compères sur un but de Di Maria, mais le comité CONMEBOL a eu du mal à choisir un vainqueur lorsqu'il s'agissait de la bataille Messi vs Neymar pour le titre de "MVP".

"Il n'est pas possible de choisir un seul joueur, car cette compétition compte deux meilleurs joueurs", a déclaré la CONMEBOL dans un communiqué.

"Ils ont démontré à chaque match leurs différentes qualités qui font d'eux des joueurs intègres, d'une qualité technique et tactique, pour leur intelligence avec et sans ballon, et leur prise de décision, qui est toujours décisive."

"Tous les deux sont finalistes avec leurs équipes nationales, ils ont joué à un niveau élevé, étant des acteurs clés dans le classement des buteurs de ce tournoi."

"En outre, ils sont leaders en matière de passes décisives - l'Argentin en a cinq et le Brésilien en a fourni trois - ce qui démontre à quel point ils ont été décisifs sur le terrain lors de cette CONMEBOLCopa America 2021."

Cette décision est basée sur l'étude et le suivi du Groupe d'examen technique de la CONMEBOL. C'est la première fois que ce prix est partagé entre deux joueurs.