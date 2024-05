La confidence de Nasri sur Reus

Selon Samir Nasri, au micro de Canal+, le milieu de terrain allemand a déjà noué des contacts avec plusieurs clubs de MLS

La carrière de Marco Reus en Allemagne touche à sa fin. Le milieu de terrain vétéran a annoncé que ce serait sa dernière saison à Dortmund, et depuis, les offres n'ont pas cessé d'affluer. Selon Samir Nasri, désormais journaliste à Canal+, Reus, qui aura 35 ans à la fin du mois, a déjà reçu des offres de franchises de la MLS pour poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Pour l'instant, le joueur allemand a d'autres priorités : Dortmund a décroché son billet pour la finale de la Ligue des champions, qui l'opposera au Real Madrid. Il n'a pas encore pris de décision définitive, même s'il ne manque pas d'options.

La semaine dernière, Reus a publié une déclaration détaillant son intention de partir cet été. « Je suis incroyablement reconnaissant et fier de cette période spéciale au sein de mon club, le Borussia Dortmund. J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce club et j'en ai apprécié chaque jour, même s'il y a eu des moments difficiles. Je sais qu'il me sera difficile de dire au revoir à la fin de la saison."

Inter Miami, LAFC ? Où Reus pourrait-il aller ?

Après être devenu une légende vivante du football allemand au Signal Iduna Park, Reus fera ses adieux après la finale de la Ligue des champions, le 1er juin. Le joueur a confirmé il y a quelques semaines qu'il ne renouvellerait pas son contrat avec le club, qui se termine fin juin. Plusieurs franchises de la MLS ont tenté de conclure un contrat avec le joueur au cours des derniers mois, bien que l'identité des parties intéressées n'ait pas été révélée pour l'instant.

L'Inter Miami pourrait bien être une option pour l'ancien international allemand. Tata Martino cherche à renforcer le milieu de terrain de l'équipe et l'arrivée d'un joueur très expérimenté dans le cadre d'un transfert gratuit serait une proposition attrayante. Le compatriote de Reus, Bastian Schweinsteiger, a passé deux saisons au Chicago Fire, qui a du mal à retrouver la forme cette saison mais n'est pas encore totalement hors course pour les playoffs. Mais il est peu probable que Reus suive le même chemin. S'il rejoint la MLS, ce sera sans aucun doute pour un club offrant des possibilités réalistes de remporter des trophées. Los Angeles pourrait également être une option.