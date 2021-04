La concurrence en L1 rend le PSG meilleur pour Verratti

Le milieu de terrain italien affirme que les champions de France ne peuvent plus se permettre d'erreurs dans leur quête d'un quatrième titre consécuti

Marco Verratti a déclaré que le Paris Saint-Germain avait été poussé à offrir de meilleures performances lors de la course au titre de Ligue 1, qui est très tendue cette saison, affirmant qu'il se sentait toujours "obligé de gagner".

Le PSG est revenu en tête de la Ligue 1 après une victoire 3-1 à Metz samedi, avec Kylian Mbappé marquant deux fois et Mauro Icardi marquant également sur penalty.

Verratti reconnaît que les champions de France en titre devraient sortir victorieux à chaque match qu'ils disputent, et il embrasse cette pression supplémentaire à l'approche des dernières semaines de la saison.

"Nous sommes un peu obligés de gagner. Nous avons un plan qui est de gagner le plus de matches possible", a déclaré Verratti à RMC Sport. "Les autres joueront et feront leur chemin. Nous verrons qui vient en premier."

Le milieu de terrain italien a ajouté: "C'est un championnat incroyable, l'un des plus beaux. Il y a encore quatre équipes qui peuvent remporter le titre, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire d'erreur. Aujourd'hui, nous avons joué un match sérieux, nous avons gagné et nous l'avons mérité. Nous sommes heureux."

Le PSG a maintenant deux points d'avance sur Lille, deuxième, au sommet, même s'il a disputé un match de plus. Lille jouera contre Lyon, qui compte trois points de retard en quatrième position, au Groupama Stadium dimanche.

L'article continue ci-dessous

Monaco, troisième, sera en action le même jour à Angers, où une victoire les verrait se déplacer à un point du PSG.

La campagne 2020-21 de Verratti a été perturbée par deux tests de coronavirus positifs et une série de blessures légères, mais il a toujours été une figure clé de l'équipe lorsqu'il était en pleine forme. Le joueur de 28 ans a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues, enregistrant six passes décisives, mais n'a pas encore marqué.

Verratti aura probablement une autre chance d'impressionner lorsque le PSG se tournera de nouveau vers la Ligue des champions cette semaine, avec le match aller de leur demi-finale contre Manchester City qui se déroulera au Parc des Princes mercredi.