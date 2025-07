La compo du PSG contre Chelsea : Les choix forts de Luis Enrique en attaque

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Luis Enrique a tranché pour la composition de l'attaque du PSG face à Chelsea, dimanche.

Le Paris Saint-Germain affronte ce dimanche Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Un choc à enjeu colossal pour les deux équipes qui ont d'ailleurs une motivation supplémentaire pour glaner ce trophée. Du côté du PSG, Luis Enrique tient particulièrement à remporter le graal pour boucler en apothéose une saison déjà classée dans les annales du football. C'est dans ce sens que le technicien espagnol a fait un choix fort pour son attaque face aux Blues, ce dimanche.

Un rendez-vous historique pour le PSG

C'est le grand jour ! Vainqueur de la première Ligue des Champions de son histoire fin mai dernier, le PSG part évidemment avec le statut de favori contre Chelsea. Mais les Blues, qui ont remporté de leur côté la Ligue Europa Conférence, ne comptent pas faire piètre figure et ont d'ailleurs promis l'enfer aux Parisiens. Cette finale du Mondial des clubs, diffusé gratuitement sur DAZN, sera donc le théâtre d'un affrontement entre deux équipes au sommet de leur art et surtout en pleine confiance.

Si son équipe est annoncée favorite, Luis Enrique, lui, ne veut en aucun cas jouer le match à l'avance et va donc mettre tous les ingrédients pour que les chances soient de son côté. Ce qui explique pourquoi l'ancien sélectionneur de l'Espagne a décidé d'aligner son trio magique en attaque face aux hommes d'Enzo Maresca au MetLife Stadium, ce soir.

AFP

Luis Enrique lance son trio infernal en attaque

Depuis le retour d'Ousmane Dembélé lors des phases à élimination directe, le PSG a retrouvé son homme fort en attaque. Le Français d'ailleurs répondu présent avec deux buts contre le Bayern en quart de finale (2-0) et le Real Madrid en demi-finale (4-0). C'est donc logiquement qu'il sera aligné à la pointe de l'attaque face à Chelsea ce dimanche.

Autour de Dembélé, Luis Enrique a tranché entre Désiré Doué et Bradley Barcola. C'est le premier cité qui devrait être aligné aux côtés de l'ancien barcelonais et Khvicha Kvaratskhelia en attaque.

Du classique pour Paris face à Chelsea

Pour ce qui est du reste de l'équipe, aucune surprise n'est attendue. En absence de Willian Pacho et Lucas Hernandez (suspendus), c'est Lucas Beraldo qui devrait accompagner Marquinhos dans l'axe devant les buts de Gianluigi Donnarumma. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient tenir respectivement leurs places à droite et à gauche.

Dans l'entrejeu, Luis Enrique devrait s'appuyer sur des hommes de base avec le trio Vitinha - Fabian Ruiz - Joao Neves.

La compo attendue du PSG contre Chelsea

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

La compo probable de Chelsea contre Paris

Sanchez - Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Pedro Neto, Palmer, Nkunku - Joao Pedro.