Chelsea - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG sera aux prises avec Chelsea en finale du Mondial des clubs, dimanche. Les dernières infos ici.

La Coupe du monde des clubs 2025 touche enfin à son épilogue. Ce dimanche, la compétition va opposer le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, à Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, pour la toute première finale de sa nouvelle formule à 32 clubs. Si le PSG vise un quintuplé pour boucler son historique saison, les Blues sont prêts à faire du rêve parisien, un cauchemar, dans ce choc au sommet du football mondial.

Le PSG en quête d’un quintuplé historique

Le Paris Saint-Germain continue de survoler la planète football. Dès son entrée dans la Coupe du monde des clubs, le club de la capitale a envoyé un message fort en corrigeant l’Atlético Madrid sur un score sans appel (4-0). Un léger accroc face à Botafogo (0-1) a rappelé que la route vers les sommets pouvait parfois être semée d’embûches, mais les hommes de Luis Enrique ont rapidement redressé la barre en s’imposant face aux Seattle Sounders (2-0), s’emparant ainsi de la première place de leur groupe.

Dès les phases à élimination directe, les Parisiens ont haussé le ton. Face à l’Inter Miami, ils n’ont laissé aucune chance (4-0), avant de livrer un combat intense contre le Bayern Munich en quart de finale, qu’ils ont remporté malgré deux exclusions en fin de match (2-0). En demi-finale, le PSG a étouffé un Real Madrid méconnaissable pour valider son billet en finale (4-0). Déjà auteurs d’un quadruplé retentissant cette saison (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions) les Franciliens ont l’opportunité d’entrer un peu plus dans l’histoire avec un cinquième trophée ce dimanche.

Chelsea, un parcours plus sinueux mais solide

De son côté, Chelsea arrive en finale avec un élan plus mesuré mais tout aussi déterminé. Lauréats de la Ligue Europa Conférence en mai dernier, les Blues abordaient cette compétition avec une certaine confiance. Pourtant, la phase de groupes n’a pas été un long fleuve tranquille. Deuxièmes derrière Flamengo, les Anglais ont battu le Los Angeles FC (2-0), chuté face aux Brésiliens (1-3), avant de retrouver leur efficacité contre l’Espérance Tunis (3-0).

En huitièmes de finale, les hommes d’Enzo Maresca ont dû recourir à la prolongation pour se défaire de Benfica (4-1), avant de faire tomber Palmeiras (2-1) dans un match accroché. Face à Fluminense en demi-finale, Chelsea a assuré l’essentiel (2-0), accédant à l’ultime affrontement face au PSG. Si leur parcours s’est avéré un peu moins relevé que celui des Parisiens, les Londoniens ont affiché une montée en puissance qui les rend redoutables pour ce choc final.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Comment regarder Chelsea vs Paris Saint-Germain en ligne - Chaînes TV & streams en direct

La finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Chelsea et Paris Saint-Germain sera disponible pour regarder et diffuser en direct en ligne via DAZN. La chaine TF1 proposera aussi le match en clair, et pour voir la rencontre en streaming, ça sera sur TF1+.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour streamer le sport.

Horaire et lieu du match Chelsea - Paris Saint-Germain

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage MetLife Stadium, New Jersey

La finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Chelsea et Paris Saint-Germain se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, États-Unis.

Elle débutera à 21h, heure française, le dimanche 13 juillet 2025.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Chelsea

Bonne nouvelle pour Enzo Maresca : Moises Caicedo a retrouvé l'entraînement collectif après une alerte à la cheville et sera disponible pour la finale de la Coupe du monde des clubs. En revanche, le coach des Blues doit encore gérer quelques incertitudes.

Romeo Lavia est touché musculairement, Benoît Badiashile reste incertain, tandis que Noni Madueke devrait être écarté en raison de rumeurs insistantes autour d’un transfert à Arsenal. Les recrues Jamie Bynoe-Gittens et Estevão sont inéligibles pour la compétition.

Bonne nouvelle tout de même : Levi Colwill et Liam Delap, suspendus en demi-finale, sont de retour. Mais en attaque, difficile d’imaginer autre chose qu’une titularisation de Joao Pedro, auteur d’un doublé décisif au tour précédent.

Nouvelles de l'équipe du Paris Saint-Germain

Le PSG aborde cette finale avec un groupe presque au complet. Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus après les quarts, sont les seuls absents notables.

Lucas Beraldo devrait une nouvelle fois être titularisé aux côtés de Marquinhos en charnière centrale.

Devant, Ousmane Dembélé, enfin titularisé contre le Real Madrid après son retour de blessure, est attendu comme le principal danger offensif. Le Français, pressenti pour le Ballon d’Or, devrait former le trio de tête avec Kvaratskhelia et Désiré Doué pour cette finale au MetLife Stadium.

La forme des deux équipes

