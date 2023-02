La compo de l’OM face à Nice : Tudor tranche pour Vitinha

L’entraineur marseillais, Igor Tudor, a fait un choix au sujet de sa nouvelle recrue Vitinha en vue du match contre Nice.

La 22e journée de Ligue 1 s’achève ce dimanche par une opposition entre les deux voisins du Sud, l’OM et Nice. Surfant sur une bonne dynamique, l’équipe phocéenne aurait pu garder le même onze que lors du précédent match mais son entraineur a procédé à quelques remaniements.

Ounahi aligné d’entrée, Vitinha devra patienter

Le technicien croate a lancé d’entrée son ailier marocain Azeddine Ounahi. Buteur contre Nantes, l’ancien angévin est placé sur l’aile droite. Son pendant à gauche sera Dimitri Payet, avec le brassard de capitaine autour du bras. La pointe de l’attaque, elle, est toujours occupée par Alexis Sanchez.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitinha démarrera le match sur le banc. Son entraineur a probablement jugé qu’il n’était pas encore totalement apte pour démarrer. Le Portugais entrera très certainement en seconde période. A noter que Ruslan Malinovskyi, l’autre transfuge hivernal, est aussi remplaçant.

Kolasinac sacrifié

En milieu de terrain, Matteo Guendouzi et Valentin Rongier occuperont les rôles des récupérateurs, tandis que Jordan Veretout est écarté. Pour les rôles des pistons, on continue de faire confiance à Nuno Tavares et Jonathan Clauss.

Le trio défensif est composé de Samuel Gigot, de Chancel Mbemba et de Leonardo Balerdi. Sead Kolasinac, lui, est sur le banc des remplaçants. Dans les buts, on retrouve Pau Lopez.

Le onze de départ de l’OM :

P. Lopez ; Mbemba, Gigot, Balerdi ; Rongier, Guendouzi – Clauss, Nuno Tavares ; Payet, Ounahi – A. Sanchez.