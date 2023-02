OM - Nice : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur OM-Nice.

C'est le choc de cette 22e journée de Ligue 1. Un derby du sud qui pourrait s'avérer bien pimenté, entre des Olympiens en pleine bourre et qui se prennent à rêver de titre et des Niçois qui n'ont plus de temps à perdre dans la course à l'Europe.

Tenus en échec la semaine passée par Monaco, les hommes d'Igor Tudor en remporté l'ensemble de leurs autres matchs depuis la Coupe du monde, et comptent bien entretenir la série.

En face, Nice vient de faire tomber successivement Lille et Lens, devenant la première équipe à conquérir Bollaert. Renforcés par la venue de Terem Moffi - qui a refusé Marseille - les Aiglons se verraient bien faire à nouveau la loi dans l'un des stades les plus chauds de l'Hexagone.

Date, horaire et lieu de OM-Nice

Date : dimanche 5 février 2023

Ville : Marseille (France)

Stade : Vélodrome

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 22e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Sur quelle chaîne voir le match OM-Nice ?

En France, la rencontre entre Marseille et Nice sera diffusée sur Prime Vidéo.

Le streaming pour voir le match OM-Nice

En France, il sera de possible de voir le match Brest-Lens en streaming sur l'application d'Amazon Prime.

Les compositions probables d'OM-Nice

L'équipe probable de Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi (ou Kolasinac) – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Malinovskyi, Guendouzi – Sanchez.

L'équipe probable de Nice : Schmeichel – Mendy, Dante, Ndayishimiye, Todibo, Lotomba – Ramsey, Thuram, Rosario, Diop – Laborde.

Les statistiques à connaître avant OM-Nice

● Marseille a remporté 58 de ses 108 matches contre Nice en Ligue 1 (23 nuls, 27 défaites), soit le plus grand nombre de victoires d’une équipe contre une autre dans l’histoire de la compétition.

● Marseille a remporté 9 de ses 11 derniers matches face à Nice en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir gagné que 2 des 10 précédents (3 nuls, 5 défaites).

● Marseille a remporté ses 5 dernières réceptions face à Nice en Ligue 1, n’étant sur une meilleure série que face à Troyes parmi les clubs actuels de l’élite (6).

● Marseille a remporté 7 de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (1 nul), c’est autant que lors des 13 premiers cette saison (3 nuls, 3 défaites).

● Nice n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 5 nuls), c’était pour la dernière de Lucien Favre sur le banc des Aiglons, à Rennes le 2 janvier (1-2).

● Avec le but d'Azzedine Ounahi mercredi à Nantes, Marseille compte désormais 17 buteurs différents en Ligue 1 2022/23, plus que toute autre équipe des 5 grands championnats européens.

● Marseille a bénéficié de 5 buts contre son camp en Ligue 1 2022/23, plus que toute autre équipe. D’ailleurs, seul Alexis Sanchez (7) a plus marqué que « CSC » pour l’OM dans l’élite cette saison.

● Nice n’a inscrit qu’un seul but de la tête en Ligue 1 cette saison, c’est moins que toute autre équipe, tandis qu’aucune équipe n’en a moins encaissé de la sorte que Marseille dans l’élite en 2022/23 (1).

● Jonathan Clauss a délivré sa 25e assist en Ligue 1 lors de son dernier match à Nantes. Depuis ses débuts dans l’élite en 2020/21, seul Kylian Mbappé (26) a délivré davantage d’assists que le piston de Marseille en L1 sur la période.

● Gaëtan Laborde a inscrit 5 buts contre Marseille en Ligue 1, aucune équipe ne lui réussit davantage. L’attaquant de Nice a trouvé la faille lors de ses 2 derniers matches de L1 (1 but v Lille et 1 but v Lens), c'est autant de réalisations que lors de ses 10 précédentes rencontres dans l’élite.