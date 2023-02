La compo de l’OM contre le PSG : Tudor a tranché entre Cengiz Under et Guendouzi

Le coach olympien, Igor Tudor, a opéré un choix important pour son attaque en vue de l’opposition contre le PSG.

L’Olympique de Marseille et le PSG s’affrontent ce dimanche à l’occasion du troisième Classico de la saison (à 20h45). Un match ultra-important dans la course au titre et que les deux équipes sont déterminées à négocier de la meilleure des façons. Côté olympien, Igor Tudor a d’ailleurs aligné un onze très compétitif pour cette opposition de prestige.

Un OM fidèle à ses principes

Même si c’est Paris en face et même s’il y a le retour de Kylian Mbappé, l’entraineur croate n’a rien changé à ses habitudes tactiques. Son équipe se produira une nouvelle fois dans son schéma de prédilection. C’est-à-dire en 3-4-2-1.

Il n’y avait aucun doute côté marseillais concernant l’occupant de la pointe en attaque. Alexis Sanchez est bien là et il se cherchera à être décisif, comme ça a été le cas lors du dernier Classique en Coupe. Les interrogations concernaient les deux hommes qui seront en soutien du Chilien. Buteur au Vélodrome il y a trois semaines, Ruslan Malinovskyi est présent. Et il est associé à Cengiz Under.

Tudor a dû faire un sacrifice

Le Turc était en balance avec Mattéo Guendouzi pour occuper ce poste de milieu offensif. Tudor a finalement tranché en sa faveur, jugeant certainement que sa forme et sa dynamique de moment sont précieuses. N’a-t-il pas martyrisé Sergio Ramos lors de la dernière victoire marseillaise contre le rival honni ?

Les autres doutes qu’il y avait concernant l’équipe de départ de Marseille étaient liés à la composition de la défense. Eric Bailly et Sead Kolasinac étaient partants certains en l’absence de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot. Il restait à savoir si Leonardo Balerdi allait être aligné ou si c’est Valentin Rongier qui allait rejouer comme arrière central. Le coach olympien a opté finalement pour la première option. C’est bien l’Argentin qui est présent.

En milieu de terrain, on retrouve donc Rongier comme récupérateur, tout comme Jordan Veretout. Et sur les côtés, dans le rôle des pistons, c’est évidemment Jonathan Clauss et Nuno Tavares qui sont alignés.

Le onze de départ de l’OM :

Lopez ; Bailly, Balerdi, Kolasinac ; Rongier, Veretout – Clauss, Tavares ; Malinovskyi, Cengiz Under – Alexis Sanchez.