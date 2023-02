OM - PSG : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le Classique le plus attendu depuis de longues années. Le Stade Vélodrome sera chaud bouillant ce dimanche soir au moment de la réception du Paris Saint-Germain pour un choc au sommet de cette Ligue 1. Deuxième à cinq points de son éternel rival, l'OM, reçoit le leader, le PSG, avec dans un coin de sa tête sa récente victoire en Coupe de France et son désir de rééditer une telle performance.

L'OM veut mettre fin à douze ans de disette en Ligue 1

Près de douze ans que l'Olympique de Marseille n'a pas réussi à battre le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue 1. C'était en novembre 2011 et nul doute que les hommes d'Igor Tudor auront à coeur de mettre fin à cette série, d'autant plus qu'au vu de la situation actuelle au classement, ce serait l'année idéale pour l'OM pour réussir un tel "exploit".

Les Phocéens ont posé de réels problèmes au Paris Saint-Germain en Coupe de France et ont de réelles chances de gêner le club de la capitale en pratiquant leur jeu habituel basé sur un rythme élevé et un pressing très intense. Seul changement et de taille par rapport à cette victoire, la présence de Kylian Mbappé côté parisien.

Mbappé, le facteur X

La dynamique est certes en faveur de l'OM, impressionnant depuis la reprise du championnat, mais le PSG reste bien évidemment pour beaucoup favori de cette rencontre. Privé de Neymar, le club de la capitale peut compter sur un Kylian Mbappé surmotivé et sur un Lionel Messi, auteur du but de la victoire face à Lille le week-end dernier.

Les hommes de Christophe Galtier savent ce qui les attendent dimanche soir et seront revanchards après leur défaite en Coupe de France. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce choc, entre deux ennemis jurés et à l'enjeu sportif qui n'a jamais été aussi élevé, accouche d'un sublime match qui serait certainement la plus belle publicité possible pour la Ligue 1 dans le monde entier.

Horaire et lieu du match OM - PSG

Ville : Marseille

Marseille Stade : Stade Vélodrome

Stade Vélodrome Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 20:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir OM - PSG ?

Marseille-PSG

Ligue 1

Dimanche 26 février

20h45 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 19h00 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de l'OM et du PSG

OM : VDVVV



PSG : VDDDV

Les blessés et absents de l'OM et du PSG :

Igor Tudor va devoir se montrer ingénieux en défense avec les absences de Samuel Gigot et Chancel Memba, le premier blessé tandis que le second est suspendu. Outre ces deux absents, Amine Harit et Pedro Ruiz manqueront aussi cette rencontre.

Du côté du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier sera bien évidemment privé de Neymar, touché à la cheville face à Lille le week-end dernier, mais aussi de son capitaine Marquinhos, touché à la cuisse. Enfin, Renato Sanches, toujours blessé est lui aussi indisponible pour ce déplacement à Marseille.

Les équipes probables

XI de départ de Marseille : Lopez - Bailly, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Under, Malinovskyi - Alexis Sanchez.

XI de départ du PSG : Donnarumma – Mukiele, Sergio Ramos, Kimpembe, Bernat – Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz - Messi - Mbappé, Ekitike.