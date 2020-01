La bourde de l'AS Nancy qui donne rendez-vous à ses supporters au cimetière

En présentant ses vœux à ses supporters l'AS Nancy a commis une bourde monumentale en les invitant au cimetière.

Les clubs de football aiment souhaiter bonne année à leur supporters et notamment, à leurs abonnés. L'AS Nancy n'a pas échappé à la tradition et a envoyé des cartes de voeux à ses abonnés où on pouvait lire "Ma place est ici", comme une invitation à venir au stade Marcel-Picot

Mais les coordonnées GPS inscrites sur la carte ne pointaient pas vers le stade, mais vers un un cimetière sis à trois kilomètres de la ville.

L'AS Nancy a envoyé des cartes de vœux à ses abonnés avec des coordonnées GPS inscrites dessus pensant qu’il s’agissait de leur stade MAIS c’etait finalement celles... d'un cimetière éloigné de 3km du stade.



Le slogan de la carte? "Votre place est ici" 😭😭😭 pic.twitter.com/Vqy4vScEmK — Passion Football Club (@PassionFootClub) January 2, 2020

Bonne année, mais pas forcément bonne santé donc... Une bourde qui n'est pas passée inaperçue. L'AS Nancy a vite réagi, et la carte en question a été retirée. Le club s'est justifié par un changement des coordonnées sur le plan à la suite de la création de la maquette électronique.