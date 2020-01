Real Madrid, Varane raconte comment il a recadré Cristiano Ronaldo

Raphael Varane raconte comment il s'est affirmé devant Cristiano Ronaldo à son arrivée au Real Madrid.

Le Français, aujourd'hui âgé de 26 ans, est arrivé dans la capitale espagnole en provenance de Lens à l'âge de 18 ans, pourtant il n'avait pas peur de s'affirmer devant la superstar portugaise.

Lors de l'une de ses premières séances d'entraînement après avoir rejoint le , Varane a été interpellé par Cr7 sur un exercice. "Varane, au milieu", a ainsi tonné l'ancien joueur de .

"Je ne suis pas Varane, je suis Rafa", a rétorqué le Français. "Je ne pensais pas que c'était irrespectueux", a-t-il poursuivi dans un entretien à Onze Mondial. "Je suis très poli, même drôle dans les vestiaires. Mais aussi timide. En tout cas, quand il y a des moments difficiles ou quand vous devez montrer votre personnalité, vous pouvez compter sur moi.", a-t-il encore dit.

"Les joueurs qui me connaissent depuis longtemps le savent. Je suis sûr que ce n'est pas l'aspect de mon personnage qui est le plus visible, mais ce n'était pas le moment de me laisser aller. C'était une façon de dire:" Je suis là aussi, j'ai un nom aussi. "

Varane, reste d'ailleurs un grand admirateur de Cristiano Ronaldo : "Génial, génial ... En tant qu'humain et footballeur - je n'ai même plus de mots", a répondu le Français lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses souvenirs de Cristiano. "Il a réalisé quelque chose d'extraordinaire: il a rendu l'exploit normal, banal. Et pour ce faire, il n'y a pas de mots pour expliquer à quel point c'est fou - c'est énorme, c'est extraordinaire. Il m'a beaucoup appris et il m'a aussi surpris. Combien de fois je me suis dit:'Wow, quelle est sa force!'"