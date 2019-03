La belle opération du LOSC, le faux-pas de Montpellier… Le résumé de la journée en Ligue 1

Trois matches de la 28e levée de L1 se sont tenus ce dimanche. Ils ont notamment vu Lille et Toulouse glaner de précieuses victoires.

Plusieurs rencontres de la 28e journée de Ligue 1 se sont déroulées ce dimanche. La principale affiche mettait aux prises Saint-Etienne (5e) à Lille (2e) et elle a vu l'équipe nordiste s'imposer sur le fil, faisant ainsi un grand pas vers la qualification pour la Ligue des Champions. En bas du classement, Toulouse a remporté un succès très important contre Guingamp (1-0). Par ailleurs, Montpellier a enregistré un nul décevant contre Angers (2-2) alors que le début du match lui était largement favorable. Les Héraultais manquent l'occasion de revenir à la hauteur de Marseille, qui défie Nice dans la soirée.

Montpellier-Angers : 2-2

Buts : Delort (3e), Skhiri (16e); Fulgini (80e), Bahoken (91e)

Victorieux de Bordeaux en début de semaine, les Montpélliérains avaient l'occasion de confirmer en prenant les points mis en jeu face à Angers. Dans cette partie, l'équipe de Der Zakarian a eu la bonne idée de débuter en trombe avec deux buts inscrits dès le premier quart d'heure. Andy Delort et Elyes Skhiri ont montré la voie à suivre. Toutefois, les Pailladins se sont reposés sur leur acquis, et cette suffisance leur a été fatale. À l'image de ce qu'a vécu l'OL la veille contre Strasbourg, le MHSC a raté son fin de match, encaissant deux buts dans les dix dernières minutes. Fulgini puis Bahoken, d'une frappe en pivot, ont offert le point du nul au SCO. 4e au classement pendant 86 minutes ce dimanche, Montpellier a de quoi amèrement regretter ce résultat.

Saint-Etienne-Lille : 0-1

But : Pepe (87e)

Le LOSC de Galtier a le vent en poupe cette saison. Et cela s'est encore vérifié ce dimanche lors du duel livré contre l'ASSE à Geoffrey-Guichard. Face à des Verts accrocheurs, les Nordistes ont dominé, mais se sont longtemps montrés impuissants en phase de finition. Ils pensaient se contenter d'un score de parité, qui n'aurait pas été catastrophique. Mais, à trois minutes du temps reglémentaire, et alors qu'il n'avait plus marqué depuis un mois et demi, Nicolas Pepe a délivré les siens en reprenant avec succès un service de Luiz Araujo. Ça faisait 1-0 et le score n'a ensuite plus évolué. Les Verts, qui pensaient pouvoir assurer le minimum, ont complètement craqué vers la fin, avec deux expulsions enregistrées (Khazri et Debuchy). La bande à Gasset échoue une fois de plus face à une équipe de Top 5 du championnat. En même temps, cette saison, ils n'ont pas été nombreux à avoir su résister aux Dogues.

Toulouse-Guingamp : 1-0

But : Sanogo (20e)

Sans victoire en championnat depuis le 19 janvier dernier, le TFC d'Alain Casanova a profité de la réception de la lanterne rouge guingampaise pour se refaire une santé. Dans son fief de Stadium, les Violets se sont contentés d'assurer l'essentiel, à avoir une courte mais importante victoire. Le but de la victoire a été l'œuvre de Yaya Sanogo. A la 20e minute, ce dernier a mis à profit un service de Manu Garcia et donné l'avantage aux siens. Pour cette rencontre, Casanova a fait le choix de sortir Baptiste Reynet des bois et aligner l'Uruguayen Goicoechea. Un choix qui s'est révélé payant puisque ce dernier n'a pas encaissé de but. Cela étant, résister au dernier et qui s'est retrouvé à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps suite à l'expulsion de Coco n'était pas l'exploit du siècle. En gagnant, Toulouse prend ses distances avec la zone rouge, tandis que l'EAG y est plus que jamais engouffré.