L’OM qualifié mais Gattuso fait la moue

Gennaro Gattuso, le coach de l’OM, n’a pas aimé la sortie des siens face à Thionville dimanche après-midi.

L’OM a négocié avec succès son 32es de finale de Coupe France contre Thionville. Grâce à une réalisation d’Aubameyang, les Phocéens l’ont emporté 1-0. Le résultat était au rendez-vous mais pas la manière. Face à une équipe de National 1, Marseille n’a pas vraiment imposé sa loi.

Pour Gattuso, « l’OM pouvait mieux faire »

Cette sortie en demi-teinte n’a pas vraiment plu à Gennaro Gattuso, le coach de l’équipe. A l’issue de la rencontre, il a exprimé son mécontentement : « L’important était de se qualifier après les difficultés durant ce match, il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes pour la première fois de leur carrière. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon mais on prend cette victoire, on aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours ».

L’entraineur italien a été cash avec ses joueurs, comme il l’a été à la mi-temps du match gagné contre Lorient avant la pause. Dans un entretien à L’Equipe, il a d’ailleurs expliqué qu’il n’hésiterait pas à tancer ses troupes si les circonstances l’imposent : « Moi, quand je vois la superficialité, je me mets en colère, et même très en colère. Alors oui, je les protège beaucoup mais parfois je leur rentre dedans ».

L'article continue ci-dessous

Appelé à définir ce qu’est la superficialité à ses yeux, le « Rino » a détaillé : « Quand je siffle et qu’on entre sur le terrain, ce que tu as fait le match d’avant, qui tu as été, qui tu es, plus rien ne compte, il faut du sérieux et de l’implication dans le travail. Je ne laisserai jamais personne me ruiner une séance parce qu’il a décidé de faire ce qu’il voulait. C’est mon défaut, peut-être. La superficialité, c’est quand je les vois ne pas être à fond à l’entraînement, comme si ce n’était pas important ».