L'OM n'aura pas Endrick, le triste constat

Endrick a pris une décision concernant son avenir au Real Madrid après avoir subi une nouvelle blessure.

Endrick a pris une décision concernant son avenir au Real Madrid après avoir subi une nouvelle blessure. Le jeune Brésilien était pressenti pour quitter le Santiago Bernabeu cet été en raison de son manque de temps de jeu lors de sa première saison, mais ses projets de transfert ont pris un coup d'arrêt. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, Endrick n'a été titularisé que huit fois toutes compétitions confondues, mais il a tout de même réussi à marquer sept buts.

En début de semaine, Sport a rapporté qu'Endrick était sur le point de faire son retour dans l'équipe première madrilène, mais il a subi une nouvelle blessure après avoir rechuté suite à une blessure aux ischio-jambiers contractée contre Séville en Liga. Cette dernière blessure devrait l'écarter des terrains pendant deux mois et, par conséquent, le jeune joueur pourrait ne pas quitter le Santiago Bernabeu cet été.

Avec l'émergence de Gonzalo Garcia, qui a impressionné lors de la Coupe du monde des clubs avec quatre buts et qui a débuté tous les matchs de la compétition, Xabi Alonso dispose désormais de multiples options offensives. Dans une telle situation, l'Espagnol souhaiterait idéalement se séparer d'un de ses attaquants lors du mercato estival. Endrick aurait pu obtenir un prêt dans un autre club afin d'avoir plus d'opportunités en équipe première, mais sa blessure pourrait contraindre les Merengues à se séparer de Garcia, selon le Diario AS.

Endrick toujours blessé

Endrick souhaite jouer régulièrement lors de la saison 2025-26, car cela l'aiderait à obtenir une place dans l'équipe brésilienne de Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du monde. Il avait auparavant suscité l'intérêt des géants de la Ligue 1, Marseille et le PSV Eindhoven.

Le grand club espagnol est actuellement en pause après son élimination en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, suite à sa défaite contre le Paris Saint-Germain. Il débutera sa saison en Liga le 19 août contre Osasuna.