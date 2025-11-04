L'OM a un concurrent de taille pour Mainoo

Le champion de Serie A en titre a recruté Kevin De Bruyne cet été, après son départ libre de City, mais le Belge est actuellement indisponible en raison d'une blessure à la cuisse.

Antonio Conte souhaite renforcer son milieu de terrain, alors que Naples est engagé sur la scène nationale et européenne, et lorgne sur des joueurs confirmés de Premier League.

Selon Sky Sports, l'intérêt de Naples pour Mainoo est « bien réel ». Le club napolitain travaillerait sur un transfert qui pourrait se concrétiser dès le mercato hivernal. Il semblerait que « la question d'un départ soit plus que jamais d'actualité » concernant Mainoo et United.

Mainoo rejoindra-t-il McTominay ? Un transfert en janvier est en discussion.

Le milieu de terrain international anglais, révélé après sa formation à Old Trafford, n'a disputé que huit matchs cette saison. Sa seule titularisation remonte à la défaite humiliante des Red Devils face à Grimsby, pensionnaire de League Two, en Carabao Cup.

Mainoo n'a pas encore figuré dans le onze de départ de Premier League cette saison (2025-2026), Ruben Amorim privilégiant d'autres options au milieu de terrain dans son système en 3-4-3. L'avenir du joueur de 20 ans a été sérieusement remis en question cet été, mais aucun accord n'a été trouvé. Son temps de jeu étant limité, il est prêt à réévaluer ses options.

Selon certaines informations, « Manchester United n'envisage pas un transfert définitif », mais Naples insiste pour un prêt initial assorti d'une option d'achat. Sky Sports affirme que les Red Devils ont « ouvert la porte à un compromis ». Mainoo serait « tenté » par l'opportunité de travailler avec Conte, ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham.

Un transfert définitif de Mainoo pourrait être finalisé en 2026 si certaines conditions sont remplies. Son nombre de matchs joués lors de la seconde moitié de saison déterminera s'il reste ou non en Italie aux côtés de Scott McTominay, lui aussi issu du centre de formation de Manchester United.

Le club mancunien aurait « clairement indiqué préférer voir le joueur évoluer dans un championnat étranger plutôt qu'en Premier League », plusieurs options permettant à Mainoo de rester en Angleterre ayant été « écartées ».