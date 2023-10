L’OM à la lutte avec Man United pour cet attaquant

Le mercato hivernal approche à grands pas. L’Olympique de Marseille est en grande concurrence avec les géants européens pour ce joueur.

Malgré les nombreuses recrues estivales, l’Olympique de Marseille n’a pas réalisé un bon début de saison jusque-là. Le club phocéen pense déjà au prochain marché des transferts pour renouveler son effectif.

L’OM dans le dur

Eliminé de Ligue des champions par les Grecs de Panathinaïkos, l’Olympique de Marseille connaît un début de saison mitigé. Les Phocéens vivent une crise avec la démission de l’entraîneur Marcelino quelques jours après la houleuse réunion tenue en septembre dernier entre les groupes de supporters et les dirigeants de l’OM.

Si les choses semblent aller dans le bon sens avec la nomination de Gennaro Gattuso, qui est en train de relancer le club du Sud de la France, l’Olympique de Marseille fait désormais face à un autre gros souci. Ses supporters ont caillaissé le bus de l’Olympique Lyonnais, dimanche, avant le match de la dixième journée de Ligue 1.

L’OM contre de géants européens pour cet attaquant

Actuel leader du groupe B de la Ligue Europa où il est reversé, l’Olympique de Marseille, qui compte deux matchs nuls et une victoire en trois sorties, envisage de se renforcer dès le prochain mercato hivernal. En effet, le club qui a fini troisième du championnat de France la saison écoulée s’est tourné vers le Danemark pour se renforcer offensivement.

Selon les informations du média espagnol El Desmarque, l’Olympique de Marseille s’est intéressé au profil du néo-international danois, qui a fait ses débuts avec le Danemark en septembre dernier, Nicolai Vallys. Milieu de terrain offensif de Brøndby IF, le joueur de 27 ans, qui est également capable d’évoluer en attaque, est une priorité pour le club présidé par Pablo Longoria.

Mais Gennaro Gattuso et la direction olympienne auront, selon le média espagnol, de fortes concurrences pour pouvoir réussir à s’adjuger l’ancien du Skovshoved IF. En effet, le média ibérique indique que Wolfsburg, Betis, Manchester United, Aston Villa, Southampton et le PSV Eindhoven sont également intéressés par le profil du joueur, et le suivent de très près.

Faut-il rappeler qu’en ce début de saison, Nicolai Vallys a disputé 13 matchs de la Superligaen avec son club. Sur l’ensemble, le joueur a inscrit 7 buts et délivré deux passes décisives.