L'offre pharaonique du Real Madrid pour Nico Williams

Si le mercato est parfois source de fantaisie, de rebondissements et de drames, peu de gens avaient anticipé l'intérêt du Real pour Nico Williams

L'ailier basque dispose d'une clause libératoire de 58 millions d'euros, et après les avances de Barcelone l'été dernier, les Merengues étaient pressentis pour faire de même.

L'article, publié par Marca, généralement l'une des sources d'information les plus proches du Real Madrid, a occupé une place centrale dans leur couverture médiatique ce soir-là et le lendemain. Plusieurs articles complémentaires ont également été publiés concernant un éventuel transfert de Williams, certains affirmant notamment que le joueur de 21 ans était un supporter du Real Madrid.

Malgré la couverture médiatique positive de l'article, des doutes subsistaient, et des sources au Real Madrid auraient expliqué que l'information était infondée. Bien que Williams soit apprécié par les Merengues, aucun transfert n'a été envisagé.

La Cadena SER (via Sport) rapporte désormais que le Real Madrid a contacté l'Athletic Club, mais pas pour le recruter. On dit que les Merengues ont discuté avec l'Athletic pour expliquer que cette histoire est fausse, et qu'ils ignorent d'où elle vient, ni qui la propage.

L'essentiel des discussions autour des départs du Real Madrid cet été a porté sur le départ potentiel de Rodrygo Goes, dont le rôle a diminué. Cela s'explique en partie par le fait qu'il ne peut pas obtenir le temps de jeu qu'il souhaite sur le côté gauche, Vinicius Junior et Kylian Mbappé évoluant également à ce poste lorsque cela est possible. Williams, ailier évoluant principalement sur le côté gauche, serait un choix étrange pour les Merengues.