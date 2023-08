L’immense coup de gueule de Laurent Blanc après la défaite de l’OL contre Crystal Palace

Laurent Blanc était très remonté à l’issue du match perdu par son équipe lyonnaise contre Crystal Palace, ce samedi en amical.

Pour sa dernière sortie amicale avant le début du championnat, l’OL s’est complètement manqué ce samedi. Opposée à Crystal Palace, une formation du milieu de tableau du championnat anglais, l’équipe rhodanienne est passée à travers et s’est inclinée logiquement 2-0. Un revers qui a fait sortir Laurent Blanc de ses gonds.

Blanc tire la sonnette d'alarme

"Les analyses se ressemblent (au fil des matches), a-t-il lâché au coup de sifflet final au micro d'OLTV. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition et ça s’est encore vérifié. Et c’est dommage. Ça a été un peu mieux en deuxième période en termes d’agressivité, mais en première on a été trop passif".

L’ancien sélectionneur français a ensuite déploré le manque d’efficacité de ses troupes en phase offensive : « Quand vous ne marquez pas dans le foot, c’est difficile de gagner. Eux, ils ont marqué sur coups de pieds arrêtés et ils ont mérité la victoire ».

Pas sûr d'être sur le banc contre Strasbourg ?

Blanc a ensuite plaisanté (ou pas) sur le fait qu’il n’est pas sûr d’être encore sur le banc de l'OL la semaine prochaine : « On est en train de digérer la grosse préparation qu’on a faite, athlétique et physique. Il faut la digérer et surtout ne pas avoir de blessés (...) L’important est d’être prêt à Strasbourg. Si d’ici-là, y a un entraineur à Lyon ». Face à la stupéfaction de la journaliste qui l'interrogeait, il a ajouté : "Cela vous surprend ?"

Le coach lyonnais a quand même conclu en cherchant à positiver : « On ne gagne pas les matches, mais il ne faut pas se décourager. Et se préparer pour la saison. D’ici le 31 aout, on n’est sûr de rien. Mais c’est le lot de tous les clubs ».

Quatre défaites de suite pour l'OL

Le coup de gueule du Cévénol peut se comprendre. Son équipe aura été très décevante durant sa phase de préparation. Elle n’a remporté qu’un seul de ses matches amicaux. Et c’était le premier, disputé face aux modestes Néerlandais de De Treffers (2-1).

Depuis cette partie, les contre-performances se sont accumulées. L’OL a perdu contre Manchester United (1-0), mais aussi face à Molenbeek (1-0), contre le Celta Vigo (1-0) et donc face à Palace (2-0).

Les quatre dernières rencontres se sont toutes soldées sans but inscrit. Ce samedi, les Lyonnais auraient pu briser cette série. En seconde période, ils se sont réveillés et ont fait le siège devant les buts londoniens. Ce fut cependant sans résultat. La meilleure occasion a été signée de Corentin Tolisso à quelques minutes de la fin.

Et pour ne rien aux affaires lyonnaises, il y a aussi eu la blessure d'Anthony Lopes. Victime d'un choc avec un Odsonne Edouard durant la première mi-temps, il a dû céder sa place à Rémy Riou. Sonné, il n'a pas pu marcher tout seul pour quitter l'aire du jeu. "On n'est vraiment pas chanceux", a déploré Blanc.

En somme, l’OL aura donc manqué de se rassurer alors que son premier match de championnat se présente dès le dimanche 13 aout sur le terrain de Strasbourg. Blanc doit probablement grandement redouter ce rendez-vous.