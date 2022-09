L'étrange confidence de Messi sur Neymar

Lionel Messi a admis qu'il aurait souhaité que Neymar reste au FC Barcelone en 2017

Neymar a quitté le FC Barcelone en 2017 pour un montant record, rejoignant le Paris Saint-Germain, et ce n'est que quatre ans plus tard que les deux joueurs se sont retrouvés dans la capitale française.

Les deux hommes sont devenus de grands amis pendant la période où ils étaient ensemble en Catalogne, jouant l'un avec l'autre entre 2014 et 2017 et remportant une fois la Ligue des champions. Ils étaient deux du trio MSN, dont Luis Suarez était le troisième membre, et ils enflammaient le football européen à cette époque.

Les deux hommes sont maintenant au PSG et ont un trio à eux, faisant équipe avec Kylian Mbappé mais il y a des rapports selon lesquels Mbappé et Neymar ne sont pas en bons termes au fur et à mesure que la saison avance.

Le PSG espère qu'une telle puissance de feu le propulsera vers la victoire en Ligue des champions, et il a certainement fait un bon début de saison sous la direction de Christophe Galtier.

Messi, cependant, a parlé du départ de Neymar de Barcelone : "Neymar et moi nous connaissons par cœur, nous avons passé beaucoup de temps à Barcelone", a déclaré Messi à TUDN Mexico, via Get French Football News.

"J'aurais aimé m'amuser davantage avec lui à Barcelone, mais la vie nous a réunis à Paris. Nous sommes heureux d'être ensemble. J'aime jouer avec lui et être avec lui tous les jours."