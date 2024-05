L'avis cash d'Ancelotti sur 5 joueurs

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré qu'un certain nombre de ses joueurs feraient de bons entraîneurs.

Avant le match du Real Madrid contre Alaves mardi soir, Ancelotti a donné d'autres indices sur les joueurs qui pourraient participer à la finale de la Ligue des champions, tout en déclarant que sa « lune de miel » avec le club se poursuivait. On lui a également demandé quels joueurs, à part Jude Bellingham, l'avaient le plus surpris.

« Difficile à dire. Ceux que je connaissais le moins, Fran Garcia, qui s'est bien débrouillé. Joselu et Brahim se sont également très bien comportés. Il y a des joueurs qui pourraient contribuer davantage si j'avais pu leur donner plus de minutes. Ceballos n'a pas eu les minutes qu'il méritait pour plusieurs raisons, il a eu une blessure et la concurrence, mais il montre la qualité qu'il a dans les matchs récents. Arda Guler aurait également pu jouer davantage s'il n'y avait pas eu de blessures. L'équipe m'a surpris sur le plan général ».

Un top 5 pour Ancelotti

Après qu'un clip d'Ancelotti évoquant le potentiel de Xabi Alonso en tant que coach soit devenu viral la semaine dernière, il a été demandé à l'Italien si l'un des membres de son effectif actuel avait les qualités pour le devenir, à commencer par Luka Modric et Toni Kroos.

L'article continue ci-dessous

« Je crois qu'il y a des qualités pour devenir entraîneur. On peut être entraîneur, mais il faut le vouloir. Si l'on tient compte des difficultés que rencontrent les entraîneurs, beaucoup de joueurs ne veulent pas en être, parce qu'ils considèrent qu'ils ont beaucoup de responsabilités et de pression. Carvajal, Nacho, Ceballos, ils ont une bonne compréhension tactique, ils ont la tête à ça, Kroos, Modric bien sûr... Mais, seulement si, » il a fait une pause très délibérée, « ils ont le désir d'être entraîneur ».