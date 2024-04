L'arbitrage, Tuchel n'en revient toujours pas

Tuchel a déclaré que l'arbitre d'Arsenal - Bayern avait admis qu'il avait fait une "erreur" en n'accordant pas de penalty pour une main de Gabriel.

À la 67e minute d'un quart de finale aller de la Ligue des champions à l'Emirates Stadium, David Raya a joué un dégagement aux six mètres pour Gabriel Magalhaes, qui a ramassé le ballon et retiré le dégagement lui-même, semblant ignorer que l'arbitre Glenn Nyberg avait déjà sifflé la reprise du match. Les joueurs du Bayern ont protesté, mais aucun penalty n'a été accordé.

L'incident controversé s'est produit alors que le Bayern menait 2-1 et a été rapidement suivi par le but égalisateur de Leandro Trossard. Cet incident pourrait avoir des conséquences majeures sur la qualification pour le dernier carré, ce qui n'a fait qu'accentuer la colère de Tuchel.

"Une erreur de gamin"

Après le match, Tuchel a déclaré à TNT Sports: "Je pense que l'arbitre n'a pas eu le courage d'accorder un penalty mérité aujourd'hui dans une situation un peu folle et embarrassante. Il a admis sur le terrain qu'il avait vu la situation et que [pour un] quart de finale [l'incident] n'est pas suffisant pour qu'il donne un penalty, pour une erreur de gamin. Il a admis avoir vu l'erreur commise par le joueur."

"C'était un coup de pied de but, le gardien a fait une passe à un défenseur central et celui-ci a touché le ballon de la main parce qu'il pensait que ce n'était pas dans le jeu. Mais c'était dans le jeu et l'arbitre a admis que c'était dans le jeu et qu'il s'agissait d'une main. C'est très frustrant."