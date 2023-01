L'ancien entraîneur de Chelsea, Gianluca Vialli, est décédé à l'âge de 58 ans après une longue bataille contre le cancer

L'ancien attaquant a joué pour les Blues, la Juventus, la Sampdoria et la Cremonese durant sa carrière et a été sélectionné 59 fois avec l'Italie.

Le monde du football est une nouvelle fois en deuil après l'annonce du décès de l'ancien attaquant de la Juventus et de Chelsea, Gianluca Vialli, à l'âge de 58 ans. Après les décès prématurés de Pelé et de Sinisa Mihajlovic, une autre légende du football a malheureusement perdu sa longue bataille contre le cancer.

L'architecte du succès de l'Italie en 2021

Vialli a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas pour la deuxième fois en 2021, après avoir reçu le feu vert en avril 2020 après 17 mois de lutte contre la même maladie. Il travaillait encore dans le football à l'été 2021, en tant que chef de délégation aux côtés de son ami Roberto Mancini, alors que l'Italie était en pleine gloire à l'Euro 2020.

Né à Crémone, Vialli a commencé sa carrière de joueur avec le club local de Cremonese et a contribué à sa promotion en Serie B avant d'attirer l'attention de clubs plus élevés dans la pyramide du football italien. La Sampdoria a acheté son potentiel évident en 1984, et un partenariat productif a été établi avec Mancini. Les deux hommes ont été surnommés "les jumeaux du but" et ont été à l'origine d'un titre historique en Serie A en 1990-91.

Vialli a également remporté trois Coupes d'Italie et la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe avec la Samp, tout en atteignant la finale de la Coupe d'Europe 1992, avant d'être transféré à la Juventus pour la somme record de 15 millions d'euros. Un autre titre de champion de Serie A, une coupe d'Italie et une coupe de l'UEFA ont été remportés à Turin, mais le point culminant de son passage de quatre ans chez les Bianconeri a été sa victoire sur l'Ajax en finale de la Ligue des champions 1996.

Ruud Gullit a tenté Vialli à Chelsea en 1996, dans le cadre d'une reconstruction passionnante à Stamford Bridge. L'Italien a été nommé manager-joueur en 1998, à l'âge de 33 ans, lorsque le tacticien néerlandais a été relevé de ses fonctions. Vialli a mené les Blues à la victoire en Coupe de la Ligue et en Coupe des vainqueurs de coupe et a pris sa retraite en 1999 avec 259 buts en 673 apparitions.

En tant que manager, Vialli a aidé Chelsea à remporter la FA Cup lors de la dernière finale disputée dans l'ancien stade de Wembley en 2000, mais il a été licencié après seulement cinq matchs de la campagne 2000-2001. Il a fait un bref passage à Watford au cours de la saison 2001-2002, mais s'est tourné vers le journalisme d'opinion après avoir quitté Vicarage Road. Au niveau international, Vialli a été sélectionné 59 fois en équipe d'Italie et a marqué 16 buts. Il a été nommé dans l'équipe du tournoi à l'Euro 88 et a aidé l'Italie à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde à domicile en 1990.