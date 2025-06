L'Ajax limoge sept joueurs via Whatsapp

Le directeur technique de l'Ajax, Alex Kroes, aurait informé sept joueurs qu'ils n'étaient plus les bienvenus au sein du club via WhatsApp.

Kroes a informé les joueurs dans un groupe de discussion WhatsApp qu'ils ne faisaient plus partie des plans de l'Ajax et qu'ils étaient libres de chercher un nouveau club. Tant qu'ils sont encore sous contrat à Amsterdam, ils ne sont « plus les bienvenus » dans les locaux du club pendant les activités de l'équipe professionnelle, selon De Telegraaf.



Parmi les joueurs écartés figure l'ancien arrière gauche de Stuttgart Borna Sosa (27 ans), qui était prêté à Turin en Serie A la saison dernière. Outre le Croate, l'ancien joueur d'Arsenal Chuba Akpom (29 ans), l'ancien talent de ManCity Carlos Forbs (21 ans), Kristian Hlynsson (21 ans), Christian Rasmussen (22 ans), Jay Gorter (25 ans) et Branco van den Boomen (29 ans) ne sont plus non plus les bienvenus à l'Ajax.



Sosa, Akpom et Forbs ont chacun encore trois ans de contrat. Ils sont arrivés à l'été 2023 sous la houlette du directeur sportif Sven Mislintat, aujourd'hui limogé. À l'époque, celui-ci avait dépensé beaucoup d'argent, versant au total 34 millions d'euros (29 millions de livres sterling) en frais de transfert pour le trio seul.

Rasmussen et Van den Boomen sont sous contrat jusqu'en 2027, Hlynsson et Gorter jusqu'en 2026.

Les mesures drastiques prises par le club comprennent également la suppression des places de parking pour les joueurs et le partage d'un kinésithérapeute entre les sept joueurs.

À l'issue d'une saison mouvementée, l'Ajax a laissé filer une avance de sept points sur le PSV, futur champion, à quatre journées de la fin. L'entraîneur Francesco Farioli a démissionné le lendemain de la perte du championnat. Il a expliqué à l'époque : « La direction et moi-même avons les mêmes objectifs pour l'avenir de l'Ajax, mais nous avons des visions et des calendriers différents sur la manière dont nous devons travailler pour atteindre ces objectifs. »



L'Ajax a nommé l'ancien international Johnny Heitinga pour succéder à Farioli. Il travaillait récemment comme assistant d'Arne Slot au Liverpool FC et a signé un contrat jusqu'en 2027 à Amsterdam, où il a autrefois joué.



Le syndicat néerlandais des joueurs VVCS a critiqué la décision de l'Ajax dans un communiqué officiel samedi : « Le VVCS est surpris par l'interdiction imposée à sept joueurs de l'Ajax sous contrat. Ces joueurs sont explicitement isolés de leurs collègues de l'équipe première. Le VVCS considère qu'il s'agit d'une forme d'emploi abusif et d'un préjudice public inutile pour des joueurs qui ne sont en rien responsables de la situation qui s'est créée. Ils sont plutôt victimes de la politique erronée de l'Ajax, qui a donné carte blanche à Mislintat à l'époque. »