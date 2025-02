L'agent d'Alphonso Davies déballe tout

L'agent d'Alphonso Davies, Nedal Huoseh, a confirmé qu'il était en pourparlers pour un transfert au Real Madrid jusqu'à récemment, s'exprime.

Mardi, le latéral gauche du Bayern Munich a engagé son avenir avec les géants bavarois sur un contrat à long terme jusqu'en 2030, après des discussions qui ont duré près d'un an.

"Il y a toujours eu des discussions avec différents clubs, et bien sûr, le Real Madrid était l'un d'entre eux. Mais au final, aucun accord n'a été signé ni aucun engagement n'a été pris avec aucun club, car nous avons laissé la porte ouverte au joueur pour qu'il évalue toutes les options par lui-même", a-t-il déclaré à WinWin, cité par Marca.

"Le Real Madrid était, sans aucun doute, une option sérieuse, et nous avons eu des conversations avec eux, ainsi qu'avec d'autres clubs. Mais au final, une décision a dû être prise, et c'était de rester au Bayern Munich. Bien sûr, avec tout le respect que je dois au Real Madrid, qui est un immense club, l'un des plus titrés de l'histoire. C’est toujours un honneur pour un joueur de recevoir une offre d’un club comme celui-là, ainsi que du Bayern Munich ou d’autres grands clubs de Premier League. Mais, au final, une décision a dû être prise, et au début, ce n’était pas facile car nous n’étions pas sûrs de ce qui se passerait avec le Bayern Munich, et le joueur en était conscient. Nous avons donc gardé toutes les options sur la table. »

Huoseh a ensuite expliqué que s’il avait eu des discussions avec l’Arabie saoudite, il tenait à ce que la nouvelle ne soit pas rendue publique, car il ne voulait pas en faire une histoire majeure, ni l’utiliser comme un outil de négociation. Et ce, malgré de nombreuses histoires sur des négociations avec le Bayern et le Real Madrid, ou des intérêts de Liverpool, Barcelone et Manchester United.

« En Premier League, il y avait un intérêt de deux ou trois clubs, tout comme en Espagne. Cependant, les options du joueur étaient limitées : seulement environ cinq clubs ont montré un réel intérêt pour lui. Lorsque vous quittez un club comme le Bayern Munich, vous n’avez pas beaucoup d’options de haut niveau car vous êtes déjà dans l’un des meilleurs clubs du monde. »

Environ deux semaines avant la fin du mercato, il a été annoncé que Davies avait accepté de rester au Bayern Munich et que le Real Madrid avait abandonné la course. Huoseh a confirmé que les négociations étaient toujours en cours avec Los Blancos jusqu'à la fin du mois de janvier.

« Nous avons eu des discussions avec eux en janvier, ainsi qu'avec trois autres clubs européens, et le Real Madrid était certainement l'un d'entre eux. »