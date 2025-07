L'accord à un milliard qui enrichit Manchester City

Manchester City a prolongé son contrat d'équipementier avec Puma pour au moins dix ans supplémentaires, pour un montant d'au moins 1 milliard de livres sterling.

Le club a confirmé avoir prolongé son partenariat avec Puma, ce qui en fait le contrat le plus lucratif de l'histoire de la Premier League. Les Cityzens empocheront désormais 100 millions de livres sterling par saison jusqu'en 2035, contre 65 millions de livres sterling par an auparavant, dépassant ainsi le précédent record détenu par leur rival local Manchester United, qui avait signé un contrat de dix ans avec Adidas d'une valeur d'environ 900 millions de livres sterling.

Puma est partenaire de City depuis 2019 et le club a connu un grand succès pendant cette période, notamment en devenant la deuxième équipe anglaise à remporter le triplé Premier League, Ligue des champions et FA Cup. Le nouveau contrat bat également celui de son rival Liverpool, qui a conclu un contrat pluriannuel avec adidas d'une valeur estimée à environ 60 millions de livres sterling par saison.

Ferran Soriano, directeur général de City Football Group, a déclaré : « Nous nous sommes associés à Puma avec l'ambition de nous dépasser et d'aller au-delà des attentes. Nous avons atteint cet objectif et bien plus encore au cours des six dernières saisons. Puma s'est parfaitement intégré à notre organisation, et nous avons vécu ensemble de nombreux moments historiques, qui ont enthousiasmé les fans du monde entier. »

Arthur Hoeld, directeur général de Puma, a ajouté : « Le partenariat entre Puma et Manchester City a été un grand succès, tant sur le terrain qu'en dehors.

Les trophées, une scène parfaite pour nos produits de performance et notre succès commercial, ont été exceptionnels. »

City a déjà annoncé son maillot domicile pour la saison 2025-26, mais ses maillots extérieur et troisième pour la saison à venir n'ont pas encore été confirmés. Ils pourraient être dévoilés à un moment donné pendant la pré-saison, bien que City n'ait pour l'instant qu'un seul match amical confirmé contre Palerme.