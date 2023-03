Kylian Mbappé veut dépasser Michel Platini et ne le cache pas

En conférence de presse ce dimanche, Kylian Mbappé a indiqué vouloir déloger Michel Platini comme 4e meilleur buteur des Bleus.

En claquant un doublé jeudi dernier contre les Pays-Bas (4-0), Kylian Mbappé a atteint la barre des 38 buts en équipe de France. Un total réussi en 67 sélections et qui lui permet de dépasser Karim Benzema au classement des meilleurs réalisateurs de l'histoire des Bleus.

« Platini, c’est la prochaine cible à battre »

Mbappé est désormais seul cinquième au classement. Le prochain Bleu à doubler c’est le légendaire Michel Platini. Il ne lui manque que trois buts pour égaler « Platoche » et il vient d’admettre que c’est une mission qu’il veut accomplir au plus vite. "C'est un honneur mais c'est aussi la prochaine cible à battre. Je vais commencer mon chemin jusqu’en haut. Platini reste une légende du foot français mais je veux continuer ma route et ça passe par Michel Platini", a-t-il confié.

Une ambition gloutonne et qui ne surprend pas son sélectionneur Didier Deschamps. « C‘est Kylian, il est ambitieux et a plein d’objectifs, a-t-il noté. Il en a toujours un plus élevé que le précédent à atteindre. Il est comme ça. Evidemment, c’est à travers le collectif mais il a ça en lui et le gardera tout le temps. C’est là-dessus aussi où il a un rôle de moteur. Ce n’est pas tout de le dire, mais il faut tout faire pour y arriver. Et le connaissant, je sais qu’il va le faire ».

Mbappé concentré sur le choc à Dublin

L’attaquant du PSG pense à ce record individuel, mais sa priorité reste la performance collective. Il se réjouit de ce que lui et ses coéquipiers ont monté pour leurs débuts en qualifications de l’Euro et il espère une confirmation à Dublin contre l’Eire. « Il ne faut pas s'enflammer et on a bien entamé les qualifications. Le match de demain sera plus compliqué que ce que les gens peuvent penser », a-t-il indiqué.

Le nouveau capitaine des Bleus pressent une opposition compliquée face à des Irlandais toujours aussi dures à manœuvrer chez eux : « On a vu la première mi-temps de leur match amical. Mais un amical est différent d'un match de compétition. C'est une équipe qui joue à trois derrière. On a tendance à penser que c'est une équipe rugueuse. Il faudra faire attention et être offensif et agressif. Ce sera un bon match de football demain ».

Contre les Oranje, tout est allé comme sur des roulettes avec une entame de match idéale. Lundi, le scénario pourrait être différent, mais Mbappé et consorts sont préparés. « Dans l'adversité, on verra autres choses. On a eu un premier match qu'on s'est rendu facile. On verra en temps et en heure. Peut-être qu'il y aura des moments plus difficiles et j'espère qu'on pourra les surmonter », a assuré l’ancien monégasque.