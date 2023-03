Irlande – France : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Irlande-France.

Après les Pays-Bas, place à l'Irlande

L'équipe de France a réalisé des débuts tonitruants lors des éliminatoires de l'Euro 2024 en écrasant les Pays-Bas 4-0 au Stade de France avec notamment un doublé et une passe décisive de Kylian Mbappé, son nouveau capitaine.

Après les Pays-Bas, les Bleus vont défier le deuxième gros morceau du groupe : l'Irlande. Sur le papier, la France est favorite mais il faudra se méfier du « fighting spirit » des Irlandais.

Date, horaire et lieu d'Irlande-France

Date Lundi 27 mars 2023 Ville Dublin (Irlande) Stade Aviva Stadium Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition Deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2024 (groupe B) Arbitre de la rencontre Monsieur Artur Dias (Portugal)

Sur quelle chaîne voir le match Irlande-France ?

En France, la rencontre entre l'équipe d'Irlande et l'équipe de France sera diffusée sur TF1. Les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges en bord-terrain.

Le streaming pour voir le match Irlande-France

En France, il sera de possible de voir le match Irlande-France en streaming sur l'application MyTF1 ainsi sur l'application MyCanal.

Les compositions probables d'Irlande-France

Après sa victoire contre les Pays-Bas, Didier Deschamps devrait reconduire sensiblement le même onze de départ. En attaque, il pourrait privilégier Giroud au détriment de Kolo Muani.

L'équipe probable de l'Irlande : Kelleher - Omobamidele, N. Collin, D. O'Shea - M. Doherty, Smallbone, Molumby, Browne, O'Dowda - Obafemi, E. Ferguson. L'équipe probable de la France : Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Rabiot - Coman, Kolo Muani ou Giroud, Mbappé.

Les statistiques à connaître avant Irlande-France

● La France va affronter la République d'Irlande pour la 1re fois depuis le 28 mai 2018 et un match amical remporté 2-0 au Stade de France. Les Bleus sont invaincus lors de leurs 7 dernières rencontres contre les Irlandais (4 victoires, 3 nuls), s'inclinant pour la dernière fois en octobre 1981 à Dublin en éliminatoires du Mondial 1982 (2-3).

● La France va disputer un match à Dublin pour la 1re fois depuis le 14 novembre 2009. Les Bleus l'avaient emporté 1-0 contre la République d'Irlande (but de Nicolas Anelka) en barrage aller de la Coupe du Monde 2010.

● La République d'Irlande a gagné 3 de ses 4 derniers matches (1 défaite), après n'avoir remporté qu'un seul des 5 précédents (1 nul, 3 défaites).

● La France n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matches à l'extérieur (4 nuls, 1 défaite), après avoir remporté les 9 précédents.

● L'équipe de France a marqué au moins 2 buts lors de chacun de ses 5 derniers matches compétitifs (14 buts au total, soit une moyenne de 2.8 par rencontre). Elle n'a plus inscrit plus d'un but lors de 6 rencontres compétitives de rang depuis septembre 2003-juin 2004 (6).

● La France n'a pas pris de but contre les Pays-Bas (4-0 le 24 mars) et pourrait rendre 2 clean sheets de rang pour la 1re fois depuis novembre 2021 (8-0 contre le Kazakhstan et 2-0 en Finlande).

● La France a concédé 5 penalties lors de ses 5 derniers matches, c'est autant que lors de ses 40 précédents.

● Le dernier joueur de la République d'Irlande ayant évolué en Ligue 1 est Tony Cascarino. Il avait disputé 9 matches avec Marseille puis 12 rencontres (pour 6 buts) avec Nancy en 1996-1997, avant d'inscrire 27 buts en 62 matches dans l'élite avec l'ASNL de 1998 à 2000.

● Depuis le début de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a inscrit 21 buts en 18 matches avec l'équipe de France. Il a marqué plus d'un but lors de 2 rencontres consécutives avec les Bleus pour la 1re fois de sa carrière (3 buts contre l'Argentine le 18 décembre 2022 et 2 buts contre les Pays-Bas le 24 mars).

● Antoine Griezmann est le joueur à qui Olivier Giroud a délivré le plus de passes décisives en équipe de France (3). La première de ces 3 offrandes est survenue lors du 8e de finale de l'EURO 2016 contre la République d'Irlande à Lyon (succès 2-1 des Bleus, passe décisive sur le 2e but de Griezmann).

