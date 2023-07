Kylian Mbappé sacré Meilleur joueur français de la saison 2022-2023 : le classement détaillé et le vote des jurés de France Football

Règlement, classement détaillé, vote des jurés : toutes les infos sur le sacre de Kylian Mbappé, désigné meilleur joueur français de la saison.

France Football a décerné ce samedi 8 juillet 2023 le prix du meilleur joueur français de la saison 2022-2023 à Kylian Mbappé. GOAL vous dévoile le classement détaillé et les modalités du vote qui ont conduit au sacre de Kylian Mbappé.

Comment est désigné le meilleur joueur français de la saison 2022-2023 par France Football ?

Le meilleur joueur de la saison est désigné par un grand jury composé des lauréats de l'Etoile d'Or France Football (titre décerné de 1958 à 1964), des lauréats des Numéros 1 de France Football (depuis 1965) et par le rédacteur en chef de France Football.

Chaque juré désigne, par ordre de mérite sur la saison, et à partir d'une liste de quinze noms établie par la rédaction de France Football, trois Français évoluant en France ou à l'étranger. Ils se voient attribuer respectivement 5, 3 et 1 point.

Le classement du meilleur joueur français de la saison 2022-2023 par France Football

Rang Nom Club Point(s) 1 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 115 points 2 Karim Benzema Real Madrid 45 points 3 Antoine Griezmann Atlético de Madrid 32 points 4 Mike Maignan AC Milan 24 points 5 Randal Kolo Muani Eintracht Francfort 12 points 6 Christopher Nkunku RB Leipzig 9 points 7 Alexandre Lacazette Olympique Lyonnais 8 points 8 Eduardo Camavinga Real Madrid 7 points 9 Adrien Rabiot Juventus 3 points - Olivier Giroud AC Milan 3 points 11 Dayot Upamecano Bayern Munich 2 points 12 Brice Samba RC Lens 1 point 13 Théo Hernandez AC Milan 0 point - William Saliba Arsenal 0 point - Elye Wahi Montpellier 0 point

Le vote des jurés de France Football

Nom Vote (du 1er au 3e) Khennane Mahi (lauréat 1961) Mbappé, Benzema Griezmann Be rnard Bosquier (lauréat 1967 et 1968) Mappé, Griezmann, Benzema Georges Carnus (lauréat 1970 et 1971) Mbappé, Benzema, Maignan Marius Trésor (lauréat 1972) Mbappé, Maignan, Samba Jean-Marc Guillou (lauréat 1975) Mbappé, Griezmann, Benzema Jean Petit (lauréat 1978) Benzema, Mbappé, Griezmann Maxime Bossis (lauréat1979 et 1981) Mbappé, Benzema, Maignan Jean-François Larios (lauréat 1980) Mbappé, Griezmann, Rabiot Alain Giresse (lauréat 1982, 1983 et 1987) Mbappé, Kolo Muani, Camavinga Jean Tigana (lauréat 1984) Mbappé, Giroud, Camavinga Luis Fernandez (lauréat 1985) Benzema, Nkunku, Maignan Manuel Amoros (lauréat 1986) Nkunku, Lacazette, Upamecano Jean-Pierre Papin (lauréat 1989 et 1991) Maignan, Kolo Muani, Nkunku Laurent Blanc (lauréat 1990) Mbappé, Maignan, Lacazette Alain Roche (lauréat 1992) Mbappé, Camavinga, Upamecano David Ginola (lauréat 1993) Mbappé, Maignan, Griezmann Bernard Lama (lauréat 1994) Griezmann, Mbappé, Lacazette Vincent Guérin (lauréat 1995) Mbappé, Benzema, Kolo Muani Lilian Thuram (lauréat 1997) Mbappé, Griezmann, Benzema Zinédine Zidane (lauréat 1998 et 2002) Benzema, Mbappé, Camavinga Thierry Henry (lauréat 2000, 2003, 2004, 2005 et 2006) Mbappé, Benzema, Lacazette Patrick Vieira (lauréat 2001) Mbappé, Benzema, Maignan Yoann Gourcuff (lauréat 2009) Mbappé, Benzema, Griezmann Samir Nasri (lauréat 2010) Mbappé, Benzema, Maignan Blaise Matuidi (lauréat 2015) Maignan, Mbappé, Rabiot Antoine Griezmann (lauréat 2016) Kolo Muani, Mbappé, Lacazette N'Golo Kanté (lauréat 2017) Mbappé, Griezmann, Lacazette Kylian Mbappé (lauréat 2018, 2019 et 2023) Griezmann, Benzema, Camavinga Vincent Garcia (rédacteur en chef de France Football) Mbappé, Griezmann, Rabiot

N'ont pas voté : Hervé Revelli (lauréat 1969), Georges Bereta (lauréat 1973 et 1974), Michel Platini (lauréat 1976 et 1977), Didier Deschamps (lauréat 1996), Sylvain Wiltord (lauréat 1999), Franck Ribéry (lauréat 2007, 2008 et 2013) et Karim Benzema (lauréat 2011, 2012, 2014 et 2021).