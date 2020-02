Kylian Mbappé raconte sa rencontre avec Zinedine Zidane

Dans une lettre adressée aux « jeunes Kylians », Mbappé est revenu sur sa rencontre avec Zinedine Zidane lorsqu’il avait 13 ans.

On en sait un peu plus sur les raisons de l’admiration que porte Kylian Mbappé envers le et son illustre coach Zinedine Zidane. Le natif de Bondy est fan de l’ancien Ballon d’Or depuis son plus jeune âge, et il a eu la chance de le croiser avant même de devenir la star qu’il est aujourd’hui.

Quand il n’avait que 13 ans, Mbappé, alors pensionnaire de l’AS Bondy, s’était rendu à Madrid pour voir les installations du club merengue, mais aussi passer un moment avec ses idoles. L’histoire était connue de tous, mais pas en détails. L’intéressé vient d’en révéler plus sur cette escapade féérique à Bernabeu en 2011.

L'article continue ci-dessous

Pour le site Theplayerstibunes.com, l’attaquant du PSG a écrit une lettre dans laquelle il fait en sorte de s’adresser à ses jeunes fans. Au milieu, il s’est donc attardé sur la surprise que lui ont faite ses parents en l’emmenant à Madrid.

Plus d'équipes

"Juste avant mon 14e anniversaire, j'ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu'un du Real Madrid, m'invitant à venir en pour une formation pendant les vacances. Ce fut un choc, car ils ont en fait dit à mon père: "Zidane aimerait voir votre fils." À l'époque, Zizou était le directeur sportif. Bien sûr, j'étais aux anges et impatient d’y aller.

Mais ce n'était pas si simple, en fait, parce que des scouts commençaient à venir à nos matchs, et je recevais l'attention des médias. Quand tu as 13 ans, tu ne sais pas comment le gérer. Il y avait beaucoup de pression et ma famille voulait me protéger.

Mais c'était en fait mon 14e anniversaire cette semaine-là, et ce que je ne savais pas, c'est que mes parents organisaient tout avec le club pour qu'ils puissent m'emmener à Madrid en cadeau.

Quelle belle surprise ce fut pour moi! 😉

Et croyez-le ou non, nous n'avons dit à personne où nous allions. Je n'en ai même pas parlé à mes amis les plus proches, parce que j'étais trop nerveux. Si les choses ne se passaient pas bien, je ne voulais pas revenir dans mon quartier et les décevoir.

Je n'oublierai jamais le moment où nous sommes arrivés au centre de formation depuis l'aéroport. Zidane nous a rencontrés sur le parking. Il était au volant de sa voiture, et c'était une très belle voiture, bien sûr. Nous avons dit bonjour, puis il m'a proposé de me conduire sur le terrain pour l’entrainement. Il montrait du doigt le siège avant, l’air de me dire "Allez, monte."

Mais je me suis juste figé et j'ai demandé: "Dois-je retirer mes chaussures?" Hahaha! Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais c'était la voiture de Zizou! Il a dû trouver ça drôle. Il a dit: "Bien sûr que non, allez, monte."

Il m'a conduit sur le terrain d'entraînement, et je pensais à ce que je vivais, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas vrai. Je dois encore dormir dans l'avion.

Parfois, même lorsque vous vivez vraiment quelque chose, cela ressemble à un rêve."