Et si le Real Madrid laissait tomber Mbappé au profit d'Haaland ?

Moins cher et tout aussi performant, Erling Haaland a l'air plus intéressant que Kylian Mbappé pour le Real Madrid.

Le a besoin d'une buteur et cela paraissait évident lors de sa défaite 1-0 contre samedi. Si Karim Benzema n'est pas inspiré, comme il ne l'a pas été récemment, alors Les merengue ne représentent pas du tout une menace devant le but adverse.

Cavani : "Mon meilleur but? Le coup franc contre l’OM..."

Cela a été un problème constant depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018 et Florentino Perez tente de le corriger. Le président du Real Madrid essaie de faire venir le prochain attaquant superstar à l'Estadio Santiago Bernabeu et toutes les pistes pointent vers Kylian Mbappé.

Plus d'équipes

Ce ne sera pas une signature facile à réaliser cependant. Mbappé a un contrat avec le jusqu'en 2022 et le club français ne veut pas le vendre de sitôt. Le prix du joueur de 21 ans est un autre obstacle et tout transfert du natif de Bondy est suceptible de battre ou au moins s'approcher du record du monde établi par Neymar. Une autre option émerge en . Erling Haaland a explosé sur la scène continentale cette saison, marquant 40 buts pour le RB Salzburg et le .

L'article continue ci-dessous

L'incroyable forme du jeune prodige de 19 ans l'a vu susciter beaucoup d'intérêt en janvier, Dortmund étant le club qui l'a persuadé de les rejoindre. L'impact de Haaland a été ressenti en pour les deux clubs pour lesquels il a joué cette saison et plus récemment contre le PSG de Mbappé en 8es de finale de C1.

Haaland correspond à la politique des recruteurs madrilènes en matière de jeunesse qui les a amenés à recruter Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Luka Jovic récemment. De plus, il est norvégien et cadrerait très bien avec son compatriote Martin Odegaard dans le vestiaire.

Signer Haaland serait aussi une option beaucoup moins chère. Une clause libératoire de 75 millions d'euros, qui deviendra active en 2021, a été inscrite dans son contrat lors de son arrivée à Dortmund, mais le club allemand pourrait décider de vendre cet été si l'offre est plus élevée. Maintenant, c'est au Real Madrid et à Florentino de jouer et surtout, de choisir.