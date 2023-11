Kylian Mbappé pique Luis Enrique à son tour

En conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé est revenu sur les critiques de Luis Enrique sur son implication dans le jeu.

Kylian Mbappé était en conférence de presse ce vendredi à quelques heures du match entre la France et Gibraltar. Le capitaine de l’Equipe de France a profité de l’occasion pour revenir sur les propos de Luis Enrique après la victoire du PSG contre Reims en Ligue 1.

Mbappé répond à Luis Enrique

Malgré son triplé contre Reims il y a une semaine lors de la 12e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a été la cible d’une pique de Luis Enrique à la fin du match. L’entraîneur parisien avait reproché à son joueur son manque d’implication dans le jeu. Face à la presse ce vendredi, le natif de Bondy n’a visiblement pas aimé le timing de cette critique de Luis Enrique. « Il faut lui demander à lui pourquoi ce timing », a-t-il lancé avant de faire une volte-face sur la façon dont il a pris la critique. « Je l'ai très bien pris, c'est un grand entraîneur, il a beaucoup à m'apprendre. Depuis le premier jour, je lui ai dit qu'il n'aurait aucun problème avec moi. J'ai toujours très bien fonctionné avec les entraîneurs que j'ai eus. Je suis un joueur exigeant avec moi-même, donc si je retrouve cette exigence, ça me va », poursuit-il.

Mbappé compare Enrique et Deschamps

Défendu par Didier Deschamps qui a contredit les propos de Luis Enrique à son encontre, Kylian Mbappé a évoqué la différence entre les deux entraîneurs. Pour l’international français, c’est dans son intérêt d’être à l’écoute et de respecter les consignes des deux hommes. « Le sélectionneur ici est dans l'adaptation à notre adversaire, ce qui fait que je suis un joueur différent. Ça me permet d'élargir ma palette. Je peux encore m'améliorer et élargir ma palette. Ici, le coach me donne une liberté totale sur le couloir gauche. Luis Enrique me donne plus de structures. Je m'adapte à tous ces schémas, et avec les deux grands entraineurs que j'ai, j'ai tout intérêt à les écouter », a ajouté Kylian Mbappé.