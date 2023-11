Didier Deschamps contredit Luis Enrique au sujet de Mbappé

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps évoque les critiques de Luis Enrique sur Kylian Mbappé.

Déjà qualifiée pour l’Euro Allemagne 2024, l’Equipe de France va quand-même jouer les deux dernières journées des éliminatoires de ladite compétition. Ceci pour tenter de rester en tête de son groupe, elle qui est invincible depuis le début de l’exercice.

Deschamps encense Zaïre-Emery

Pour la trêve internationale du mois de novembre, l’Equipe de France sera aux prises avec Gibraltar et la Grèce dans le cadre des deux dernières journées des éliminatoires de l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. En prélude à cela, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste, jeudi dernier. Milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a eu droit à sa première convocation chez les Bleus.

Un appel qui a animé la joie dans les rangs des joueurs du club francilien, qui ont félicité leur jeune coéquipier. Ce lundi, les joueurs convoqués ont commencé à rallier Clairefontaine pour le rassemblement avant le premier match contre Gibraltar, samedi, à Nice.

"Je n'aime pas les comparatifs entre les générations. Certes, le même poste mais avec des qualités différentes. Il est précoce parce qu'il a été bien préparé, parce que c'est lui, par ce qu'il est capable de faire sur le terrain, de dégager en termes de majorité. Chacun a sa propre personnalité, son caractère, ce n'est pas pour rien qu'il est là où il est avec son club, ce qu'il a été capable de réaliser avec de la continuité et là le bonheur qu'il a de nous rejoindre en équipe de France A", a laissé entendre le technicien français.

Deschamps recadre Luis Enrique sur Mbappé

Malgré son triplé salvateur contre Reims (0-3), samedi en 12e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a été critiqué par son entraîneur Luis Enrique. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui (samedi, ndlr). Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion », avait-il déclaré.

Quelques heures après la réponse de l’attaquant parisien à son coach, le sélectionneur français, Didier Deschamps s’invite aussi dans le débat. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 n’épouse pas la façon dont l’ancien coach du Barça a critiqué son capitaine. A Clairefontaine, ce lundi, pour le rassemblement de la trêve internationale, Deschamps revient sur le sujet.

« Je ne vais pas rentrer dans des données que je n'ai pas ça regarde Kylian et son entraîneur. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il faut poser la question aux concernés. Je ne suis pas ce qu'il lui demande à chaque match dans des positionnements et des systèmes différents. Dans la gestion et la communication, je ne dis pas que ce Luis Enrique a fait n'est pas bien, je peux le faire différemment, d'autres peuvent le faire différemment », a d’abord déclaré Deschamps.

« Cela peut arriver, mais ce n'est pas que Kylian, ça arrive à tous les attaquants. Préfèrent-ils faire un bon grand match et ne pas marquer ? Je ne suis pas sûr... L'idéal, c'est de faire les deux mais avec des fréquences de trois à quatre matches par semaine ce n'est pas facile", ajoute l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Le message est passé.