Mbappé met trois buts, Luis Enrique l'accable !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique tacle Kylian Mbappé après la victoire à Reims malgré son triplé.

Le PSG a pris le dessus sur le Stade de Reims ce samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1(0-3). Juste après la rencontre, le coach parisien est apparu en zone mixte pour répondre aux questions de la presse. Luis Enrique a saisi l’occasion pour glisser un tacle à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé ce soir.

Un match difficile pour Luis Enrique

Luis Enrique a d’abord donné son appréciation par rapport au match. Le technicien espagnol reconnait que ce n’était pas du tout facile de jouer le Stade de Reims. « Je ne dirais pas que c’était difficile qu’en première période. C’était difficile durant tout le match car c’est l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Elle presse très haut », confie-t-il. Luis Enrique est également revenu sur la gestion de Gonçalo Ramos, sorti en cours de match. « Comment gérer Gonçalo Ramos ? Je suis content car c’est un super joueur, avec une bonne mentalité. Il ne méritait pas de sortir, mais c’était ma décision. Pourquoi l’avoir sorti ? Car on ne contrôlait pas. J’aurais pu changer Mbappé aussi. C’était important de garder le ballon », affirme-t-il avant d’enchaîner avec le cas de Kylian Mbappé.

Enrique pas satisfait de Mbappé

Auteur d’un triplé ce soir, Kylian Mbappé n’a pas pour autant convaincu son entraîneur. Luis Enrique n’est pas du tout satisfait du Bondynois et il ne s’est pas gêné pour le faire savoir. « Je ne suis pas vraiment content de lui aujourd’hui. Sur les buts qu’il marque, je n’ai rien à dire. Mais il peut être meilleur sur certaines choses. Je le lui dirai. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais on a besoin qu’il en fasse plus. Peut-être que je me trompe », lâche-t-il. Auteur également d’un gros match avec des arrêts décisifs, Gianluigi Donnarumma n’a pas impressionné Enrique non plus. Pour l’ancien coach du Barça, Gigio n’a fait que son travail. « Gigio ? Une grande équipe a besoin d’un grand gardien. Et c’est un top gardien. Il a fait 3 arrêts incroyables. C’est son boulot », conclut-il.