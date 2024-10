Kylian Mbappé, la très bonne nouvelle

Au cœur des polémiques depuis quelques jours, Kylian Mbappé vient de recevoir une excellente nouvelle.

La trêve la plus bouleversante de Kylian Mbappé serait sans aucun doute celle du mois d’octobre. Freiné par une blessure et ménagé par le sélectionneur de l’équipe de France pour les deux matchs de Ligue des nations contre Israël (1-4) et contre la Belgique (1-2), le capitaine des Bleus n’a pas pu passer une journée sans polémique.

Mbappé accusé de viol, son avocate ferme des bouches

Pour profiter de son repos à lui accordé par le Real Madrid, Kylian Mbappé s’était rendu en Suède, jeudi dernier, au moment où l’équipe de France jouait Israël. Quelques jours après son séjour, une affaire de viol a éclaté et le nom du Bondynois y est associé. Confiant, l’attaquant français indique que c’est juste un « FAKE NEWS » inventé pour ternir son image. Aussi, le Real Madrid estime que c’est du « fake » ce qui se raconte sur la toile même si la justice suédoise a ouvert une enquête sur l’affaire. Prenant la parole dans le journal télévisé de TF1, mardi soir, l’avocate du capitaine des Bleus souligne que la plainte ne visait pas son client, qui ne serait pas coupable.

Getty Images

« On parle d’un dépôt d’un dépôt de plainte, et à cette heure on ne sait pas à l’encontre de qui. Une plainte ne révèle rien. "Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit. Et je ne sais même pas, encore une fois, si la plainte le vise (…) Mbappé n’est jamais seul. Il n’est jamais seul pour être exposé à se retrouver dans cette situation où il y aurait une prise de risque. Cela exclut donc totalement des agissements répréhensibles. C’est une certitude absolue », a déclaré Maître Marie-Alix Canu-Bernard.

Mbappé remis de sa blessure

Le clan du joueur est aussi confiant que Kylian Mbappé serait incapable de poser un tel acte. En dépit de toutes ces polémiques, l’ancien Monégasque reçoit une excellente nouvelle à quelques jours de la reprise de la Liga. Victime d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain peut désormais pousser un ouf de soulagement.

S’il n’était pas à 100% en raison de cette blessure, qui avait réduit son temps de jeu, Kylian Mbappé serait rétabli après les exercices accélérés lors de la trêve. Selon L’Equipe, ce mercredi, l’attaquant du Real Madrid a pris part à la séance d’entraînement du mardi avec le Real Madrid à Valdebebas. Le joueur de 25 ans, selon le journal, semble être remis de sa blessure et pourrait être titulaire à Celta Vigo, samedi prochain.