Agression sexuelle en Suède, la réponse officielle du clan Mbappé

L’entourage de Kylian Mbappé a répondu officiellement aux accusations de viol, mardi.

Kylian Mbappé n’est pas près d’oublier cette trêve internationale du mois d’octobre. Déjà sous le feu des critiques pour son absence en Equipe de France, le Bondynois a vu son nom mêler à une affaire rocambolesque ces dernières heures. Alors qu’il est soupçonné pour agression sexuelle, le clan de Kylian Mbappé a réagi officiellement à ces accusations, ce mardi.

Le clan Mbappé ne reconnait pas une plainte contre le joueur

Jeudi dernier, Kylian Mbappé a été aperçu en dans une discothèque en Suède au moment où les Bleus défiaient Israël. Une révélation qui avait déclenché l’ire des supporters à l’encontre du capitaine de l’Equipe de France. Cependant, l’absence du Bondynois avec les Bleus a été relégué au second plan après les révélations de la presse suédoise sur sa virée en Suède. Les médias scandinaves affirment, en effet, que Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol présumé après la plainte d’une femme. Une procédure confirmée par la justice locale qui n’a pas mentionné le nom de l’ancien parisien. Avec les révélations qui s’enchainent, le clan du joueur est monté au créneau ce mardi pour donner sa version des faits.

L'article continue ci-dessous

Invitée du Journal Télévisé de TF1, l’avocate de Kylian Mbappé fait savoir qu’elle ne sait même pas si la plainte pour viol vise son client. « On parle d’un dépôt d’un dépôt de plainte, et à cette heure on ne sait pas à l’encontre de qui. Une plainte ne révèle rien. "Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit. Et je ne sais même pas, encore une fois, si la plainte le vise », déclare Maître Marie-Alix Canu-Bernard.

L’avocate de Kylian Mbappé réfute toute culpabilité de son client

Dans la foulée des révélations de la presse suédoise lundi, Kylian Mbappé avait tenu à apporter un démenti en dénonçant un « FAKE NEWS » sur X. Une version confirmée par son avocate qui explique que l’ancien monégasque n’aurait jamais pu se retrouver dans une telle situation. « Mbappé n’est jamais seul. Il n’est jamais seul pour être exposé à se retrouver dans cette situation où il y aurait une prise de risque. Cela exclut donc totalement des agissements répréhensibles. C’est une certitude absolue », soutient-elle avant de révéler que l’attaquant du Real Madrid est toujours sous le choc depuis ces révélations.

« Il est particulièrement serein, mais il est éberlué par cet emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce que peut lui être reproché. S’il y a une enquête, il se soumettra à la justice suédoise. Mais il est serein, car il n’a rien à se reprocher », ajoute Maître Marie-Alix Canu-Bernard. De son côté, l’avocate de la plaignante a refusé tout commentaire sur l’affaire. « Je ne peux rien vous dire parce qu’il y a une enquête en cours, elle est confidentielle », indique-t-elle pour sa part.