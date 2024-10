Israël vs France

La France s'est imposée lors de la rencontre l'opposant à Israël, comptant pour le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations.

Opposés à Israel en Ligue des nations, les Bleus ont réalisé une première période de bonne facture. L'équipe de France a ainsi monopolisé le ballon (61% de possession) et fait preuve d'un réalisme parfait, en convertissant ses deux tirs cadrés.

Les Bleus ont su réagir, en reprenant les commandes quatre minutes après l'égalisation adverse. Israël a également marqué sur son seul tir cadré.

La France avait pourtant ouvert le score dès la 7e minute. A l'entrée de la surface, Eduardo Camavinga, servi par Kolo Muani, déclenche une frappe du pied gauche. Omri Glazer est sur la trajectoire, à terre, sur sa droite, mais le portier, surpris par le rebond devant lui, commet une faute de main et est battu !

L'article continue ci-dessous

Après le but de Gandelman (24e), les Bleus ont repris l'avantage à la demi-heure de jeu. Christopher Nkunku, servi par Eduardo Camavinga dos au but, à l'entrée de la surface de réparation, se retourne, fait parler sa puissance et s'infiltre dans la surface de réparation. Sa frappe du pied gauche est imparable pour Omri Glazer, encore battu.

La France dominait la suite des échange, trouvant enfin la faille en toute fin de match après deux contres brillants finalisés par Guendouzi et Barcola.

4-1, score final, les Bleus font le travail sans Mbappé.