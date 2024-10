Viol en Suède, le Real Madrid répond aux accusations contre Kylian Mbappé

Celta Vigo vs Real Madrid

Le Real Madrid en a marre des accusations contre son attaquant Kylian Mbappé associé à une présumée affaire de viol survenue en Suède.

Selon plusieurs médias suédois, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour « viol et agression sexuelle » ouverte par la justice nationale. Au cœur de cette vive polémique autour de lui, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien de son actuel club, le Real Madrid.

Une journaliste suédoise explique les faits

Kylian Mbappé serait impliqué dans l’affaire de viol présumé dans l’hôtel où il a séjourné lors de sa virée en Suède. Après l’ouverture d’une enquête par la justice, une journaliste du média local, Expressen, a dévoilé les coulisses de cette soirée à laquelle Kylian Mbappé a pris part Stockholm au moment où les Blues jouaient contre Israël (1-4).

« Les invités étaient obligés de mettre leur téléphone portable dans une enveloppe pour entrer dans une salle de ping-pong qui était une salle de fête dans le club V. C’était des clients qui étaient beaucoup de femmes choisies par le restaurateur. C’étaient des jeunes femmes normales, pas liées au football, qui aiment faire la fête », a déclaré Katrin Krantz, journaliste au service police-justice de Expressen, interrogée par BFMTV.

Du "Fake", le Real défend Mbappé

« Il y a deux niveaux, c’est le ‘Skäligen misstänkt’ (raisonnablement coupable) et le På sannolika skäl misstänkt (suspect pour cause probable. Ici, il est encore ‘raisonnablement coupable’ mais ça peut changer. On ne sait pas encore l’identité de cette ou ces femmes qui étaient dans la salle de ping-pong, la salle des fêtes », a ajouté la journaliste, rapportée par RMC Sport.

Comme Kylian Mbappé qui estime qu’il s’agit d’un « FAKE NEWS », le Real Madrid soutien son joueur dans cette idée. Jointe par RMC Sport, une source en interne a confié que son joueur est innocent. « Cette affaire n’est pas un sujet pour le Real. Le club madrilène n’affiche aucune inquiétude. Les membres du club merengue n’ont aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un fake », a-t-on confié au média français.

Par ailleurs, le club merengue a profité pour expliquer le retrait de Kylian Mbappé du cliché publié sur les réseaux sociaux ce mardi matin. Selon le Real Madrid, la modification est devenue obligatoire pour des questions de sponsoring, l’évènement étant promu par Adidas, tandis que Mbappé est sous contrat avec Nike.