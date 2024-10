Belgique – France : Les Bleus enchainent face aux Diables Rouges (1-2)

Belgique vs France

La Belgique et la France s’affrontaient, lundi, pour le compte de la 4e journée de Ligue des Nations. Score final, 1-2.

L’Equipe de France était aux prises avec la Belgique, lundi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Nations. Après une entrée en matière timide, les Bleus trouvaient les ressources pour décrocher une nouvelle victoire face aux Diables Rouges.

La Belgique domine la France

Première mi-temps laborieuse pour les Bleus, largement dominés par les Diables Rouges. Ce sont les hommes de Domenico Tedesco qui s’offraient les meilleures occasions de ce premier acte. Mais Lois Openda (8e, 13e), Jeremy Doku (11e) et Leandro Trossard (18e) étaient tous en manque de réussite devant Mike Maignan. Et même lorsqu'’ils trouvaient une occasion moins difficile, Youri Tielemans manquait son penalty en envoyait le ballon au-dessus des cages du gardien français (23e).

La France, quant à elle, avait plus de réussite dans le même exercice après une faute de main de Wout Faes dans la surface. C’est Randal Kolo Muani qui se chargeait de donner l’avantage aux Bleus en prenant, à contre-pied, Casteels (0-1, 35e). Les Diables Rouges n’abdiquaient pas et parvenaient à égaliser juste avant la pause grâce à Lois Openda qui convertissait un centre venu de la gauche (1-1, 45e+3).

Les Bleus plus réalistes

Au retour des vestiaires, la Belgique se montrait moins dominante qu'en première mi-temps. Ce qui permettait logiquement à la France de mettre le pied sur l'accélérateur en début de seconde mi-temps. Lancé par Matteo Guendouzi, Ousmane Dembélé tentait d'allumer Casteels mais sa frappe passait à côté du poteau du gardien belge (52e). La France insistant avec Manu Koné qui pensait donner l'avantage aux Bleus mais son but était invalidé pour une faute de main initiale de Randal Kolo Muani (58e). C'est finalement Randal Kolo Muani qui donnait l'avantage aux Bleus en reprenant de la tête un centre venu de la gauche (1-2, 62e). Efficace devant, la France était sauvée derrière par Mike Maignan qui détournait une lourde frappe de Debast (65e).

Getty

Les Diables Rouges poussaient et Tielemans se dirigeait seul vers Maignan mais était rattrapé par Aurélien Tchouameni qui était obligé de faire faute aux abords de la surface. Carton rouge pour le capitaine des Bleus (76e) et coup franc pour Leandro Trossard qui butait sur Maignan, vigilant sur sa ligne (78e). En infériorité numérique, les hommes de Didier Deschamps parvenaient à conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. L'Equipe de France (2e, 9 pts) se rapproche de la qualification tout en restant collée à l'Italie (1er, 10 pts) vainqueur d'Israël dans l'autre match du Groupe 2 (4-1). De son côté, la Belgique (3e, 4 pts) enchaîne une nouvelle défaite contre les Bleus et réduit ses chances de qualification au prochain tour.