Lassé, le Real Madrid répond à la polémique sur la sortie de Kylian Mbappé

Alors que Mbappé est au cœur d’une grosse polémique depuis qu’il a été aperçu en Suède, le Real Madrid sort du silence et met les choses au clair.

Non convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour la trêve internationale du mois d’octobre, Kylian Mbappé se la coule douce. Le joueur a été aperçu jeudi soir dans une discothèque en Suède au moment où l’équipe de France jouait contre Israël (1-4) à Budapest. Une sortie du capitaine de l’équipe de France, qui a soulevé une énorme polémique depuis.

Deschamps et Tchouameni à la rescousse de Mbappé

Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour les deux matchs d’octobre contre Israël (1-4) et la Belgique (ce lundi soir à 20h45) pour le compte de la Ligue des nations. Blessé au biceps fémoral de la jambe gauche, l’ancien du Paris Saint-Germain a été ménagé par son sélectionneur, qui a jugé bon de le laisser au repos après discussion avec le Bondynois. Mais les critiques ont inondé la toile depuis vendredi matin après la révélation du média Aftonbladet. En conférence de presse, dimanche, avant le match contre la Belgique, Aurélien Tchouameni et Didier Deschamps ont volé au secours de l’attaquant du Real Madrid.

« Je trouve qu'on en fait trop. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais on sait qu'à chaque fois que c'est Kylian ça prend des proportions démesurées. On a parlé de lui après, avant le match, donc peu importe l'endroit où il a suivi le match, ce n'est pas notre problème. L'amour de Mbappé pour l'équipe de France n'est pas à prouver, il a envoyé des messages aux gars à tout le monde pour savoir comment ça allait... On a hâte qu'il revienne », déclarait l’ancien des Girondins de Bordeaux.

Mbappé en Suède, un plan du Real Madrid

Même son de cloche chez le sélectionneur des Bleus, qui respecte le calendrier de son capitaine. « Une sortie nocturne… je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme calculé avec son club, je ne sais pas s’il était off ou non. Moi, je gère ceux qui sont là. Il m’a envoyé un message avant le match, mais il a peut-être des jours offs avec son club », précisait Didier Deschamps.

Alors que Brahim Diaz profite aussi de sa non-convocation pour faire sa vie au Maroc, comme l’a révélé le média Real de Madrid, dimanche, c’est la sortie de Kylian Mbappé qui fait grand bruit. Mais selon les informations rapportées par Relevo, ce lundi, le club champion d’Espagne est bien au courant de la sortie de son attaquant et l’a d’ailleurs autorisé à y aller. A en croire le média ibérique, le Français a bénéficié de cinq jours de congé à l'instar d’autres coéquipiers qui sont restés au club, et reprendra l'entraînement mardi. Le débat est-il donc clos ?