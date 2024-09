Après la défaite des Bleus contre l’Italie en Ligue des Nations, vendredi, une décision serait prise contre Kylian Mbappé.

Vendredi soir, le Parc des Princes a été refroidi par la Squadra Azzurra qui n’a laissé aucune chance aux Bleus de s’exprimer pour leur entame en Ligue des Nations. En effet, l’Equipe de France a concédé une défaite d’entrée contre l’Italie (1-3). Invisible lors de ce match, une décision serait en train d’être prise contre le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé.

La France prise dans son propre piège avec un Mbappé décevant

Très attendue pour ce retour en compétition après une élimination par l’Espagne à l’Euro en Allemagne, l’Equipe de France a déçu ce vendredi. Face à l’Italie au Parc des Princes, les Bleus ont été impuissants devant une défense italienne disciplinée alignée devant l’intrépide gardien de but parisien, Gianluigi Donnarumma.

Getty

Même si les Bleus ont ouvert le score après 13 secondes grâce à Bradley Barcola, qui a inscrit à l’occasion le but le plus rapide de l’histoire de l’Equipe de France, cela n’a pas suffi pour terminer la rencontre en beauté. Dimarco a remis les pendules à l’heure après la demi-heure de jeu (30e) avant que Frattesi (50e) et Raspadori (74e) scellent le sort des Français sur leur propre terre. Dans tout cela, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, et ses partenaires ont été décevants.

L'article continue ci-dessous

Mbappé sacrifié lors du France - Belgique ?

Après avoir fermé des bouches en Liga après des débuts difficiles, le Bondynois est très attendu pour son retour au Parc des Princes qu’il a quitté cet été. Mais le Bondynois a livré une copie indigeste et est beaucoup plus invisible sur le terrain ; ce qui fait de lui l’un des joueurs ayant contribué à la contreperformance des Bleus même si Didier Deschamps déclare être le responsable de cette débâcle.

Getty

Après un match controversé, Kylian Mbappé pourrait être sacrifié lors de la prochaine sortie des Bleus. La France accueille la Belgique, lundi soir (20h45), au Groupama Stadium de Lyon. A en croire les informations rapportées par L’Equipe, Didier Deschamps pourrait se passer des services de son capitaine contre les Diables Rouges, lundi. Difficile de convaincre en neuf, l’ancien du PSG démarrerait sur le banc contre la Belgique. Attendons de voir si le technicien français prendrait une telle décision contre son capitaine.