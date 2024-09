Le but de Barcola contre l’Italie, le plus rapide en Bleu ?

France vs Italie

Buteur après 13 secondes avec l’équipe de France ce vendredi, Bradley Barcola a établi une nouvelle marque au sein des Bleus.

Il n’a fallu que 13 secondes de jeu à Bradley Barcola pour faire trembler les filets, ce vendredi lors du match de la France contre l’Italie. Une réalisation d’entrée et qui constitue un record dans l’histoire des Bleus.

Barcola efface la marque de Sauzée

En effet, la précédente marque était de 34 secondes. Elle datait de 1991 et était la propriété de Franck Sauzée. L’ancien joueur de l’OM et de Montpellier avait ouvert le score contre l’Albanie en éliminatoires de l'Euro 1992.

Pour Barcola, la joie est double car il s’agit également de son tout premier but en sélection. Et il l’a réussi le soir où il jouait dans son stade de Parc des Princes. Il s'agissait de sa deuxième titularisation sur la scène internationale après celle honorée contre la Pologne à l'Euro. Et il avait déjà été décisif contre le Luxembourg en amical (assist réussi).

Avec ce but, l’ancien lyonnais confirme également son excellent début de saison. Avec son club du PSG, en trois matches joués, il avait été auteur de quatre buts. Il a d'ailleurs scoré lors de chaque rencontre qu'il a disputée depuis l'entame de l'exercice. Cinq pions, c'est autant que sur toute la campagne écoulée.

Barcola est aussi devenu ce vendredi le 26e buteur de l’histoire du PSG en équipe de France. Il n’y a que l’OM qui en compte plus (36).