France vs Italie

Les joueurs français ont livré un match décevant, ce vendredi au Parc des Princes face à l’Italie. Découvrez les notes.

La soirée avait pourtant si bien commencé. Au bout de 13 secondes de jeu, les Tricolores avaient pris les devants grâce à un but précoce de Bradley Barcola. Mais, cette réalisation n’était malheureusement en rien annonciatrice de ce qui allait suivre. L’équipe de France a signé une bien mauvaise prestation contre l’Italie, ce vendredi au Parc des Princes. Et elle en a été logiquement punie, avec une défaite concédée (1-2).

Malgré un schéma de jeu porté vers l’offensive, les Bleus sont passés à côté de leur sujet. Seules les 20 premières minutes de la partie ont été intéressantes. Collectivement, la partition était donc à jeter. Et, individuellement, il n’y avait personne pour sauver les apparences, à l’exception peut-être de Mike Maignan. Nul doute que Deschamps ne manquera pas de tirer les oreilles à l’ensemble de ses troupes.

Maignan (6) : Il était clairement le moins mauvais parmi les Français dans ce match. Il a encaissé trois buts, mais difficile de lui en porter la responsabilité. Sans lui, l’addition aurait même pu être plus lourde vu qu’il a réussi un arrêt spectaculaire sur sa ligne.

L'article continue ci-dessous

Clauss (3) : Il avait l’occasion de marquer des points aux yeux de son coach. Il l’a complètement loupée. Le néo Niçois a été très discret sur son flanc, n’apportant quasiment rien offensive. Et derrière, il a aussi fait preuve de fébrilité, à l’instar de la passivité qu’il affiche sur le 3e but italien. Son calvaire a été écourté avec l’incorporation de Koundé (pas noté) à sa place.

Saliba (2) : Le Gunner est retombé dans ses travers alors qu’il restait sur un Euro réussi. Est-ce sa récente nomination pour le Ballon d’Or qui l’a déstabilisé ? On pourrait le penser au vu du pauvre match qu’il produit. Il n’a pas eu la solidité qu’on lui connait, se montrant approximatif. Il s’est notamment fait éliminer comme un junior sur le dernier but transalpin.

Konaté (4) : Aligné à la place d’Upamecano, le défenseur de Liverpool a été relativement neutre. Mais ce n’est pas ce qui lui était demandé. Il devrait plutôt faire preuve d’assurance dans le rôle qui est le sien. Sa complicité avec Saliba est loin de sauter aux yeux.

Hernandez (4) : Le défenseur de l’AC Milan n’a pas apporté grand-chose sur son côté. S’il n’a pas commis de fautes grossières, il n’a guère eu l’activité qui lui est propre. Comme s’il était en difficulté sur le plan physique. Une prestation indigne d’un cadre de la sélection.

AFP

Kanté (4) : Il s’est contenté de faire le minimum dans son rôle de sentinelle. Son entame de match avait été plaisante, mais il s’est éteint petit à petit. Il a souffert sur le plan athlétique et n’a intercepté qu’un nombre restreint de passes adverses. Ce n’était clairement pas la meilleure version de Kanté, remplacé par Zaire-Emery (non noté) à un quart d’heure du terme.

Fofana (2) : L’ancien monégasque a été en dessous de tout. Avec ce qu’il a proposé ce vendredi, il n’est pas certain qu’on le revoit titulaire de sitôt en équipe de France. Le deuxième but adverse lui est imputable, mais au-delà de sa perte de balle sur cette action c’est toute sa productivité d’ensemble qui fut alarmante. Le transfert en Italie ne lui a manifestement pas fait du bien. Manu Koné (pas noté), qui l’a relevé, a été plus convaincant, manquant notamment de réduire le score à 2-3 en fin de match.

Olise (5) : Il convient d’être indulgent avec lui vu qu’il s’agissait de sa première apparition avec les Bleus. Le sociétaire du Bayern a fourni un match assez correct. On l’a vu provoquer, chercher des solutions avec ses coéquipiers et même tenté des frappes. Bien sûr, il n’a pas tout réussi mais au sein d’une équipe tricolore apathique il était le seul à offrir un semblant de lumière. Remplacé assez vite par Ousmane Dembélé (pas noté), qui a tenté des choses aux avant-postes mais sans trop de réussite.

Griezmann (4) : Titulaire surprise en l’absence de Kolo Muani (malade), l’homme aux 135 sélections a été à peine plus performant que lors du dernier Euro. En seconde période, il a signé la meilleure occasion française avec une belle frappe de loin tentée, mais c’est tout ce qu’il y a à signaler de bon de sa part. Son activité est demeurée restreinte, même s’il a eu le mérite de jouer propre et en première intention. A 33 ans, Griezou commence à faire son âge. Il a cédé sa place à Thuram (pas noté), qu’on n’a absolument pas vu durant le temps qu’il a passé sur le terrain.

Mbappé (3) : Pour son retour au Parc des Princes, le Bondynois a été très peu inspiré. Sa copie ne diffère pas vraiment de celles qu’il a réalisées avec le Real récemment. Dans l’axe de l’attaque, il a été transparent, avec très peu de différences faites et surtout aucune tentative digne de ce nom à mettre à son actif. Si c’était un simple match sans, il n’y aurait pas eu à s’inquiéter, mais cela fait désormais plusieurs parties que l’ancien Parisien rate complètement avec les Bleus.

Barcola (6) : Il a marqué son premier but en Bleu en se montrant décisif dès sa première action au bout de 13 secondes. Une entame tambour battant qu’il n’a cependant pas su confirmer. Gagné par la léthargie, il a eu progressivement du mal à se défaire du marquage adverse. Pour une fois, ses accélérations ont été bien contenues par l’adversaire.