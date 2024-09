Deschamps, Griezmann, et les réactions après France - Italie (1-3)

Didier Deschamps et les Bleus se sont exprimés, vendredi, après la défaite de la France contre l’Italie.

L’Equipe de France était aux prises avec l’Italie, vendredi, à l’occasion de la première journée de la Ligue des Nations. Une entrée en matière ratée pour les Bleus qui se sont inclinés face à la Squadra Azzurra à domicile. Au terme de la rencontre, Didier Deschamps et certains de ses joueurs, dont Antoine Griezmann, ont livré leurs impressions au micro de TF1.

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Ils ont été meilleurs. On n’a pas été bons dans le pressing, ni défensivement. Il faut bien travailler et revoir ça tactiquement. Comment l’expliquer ? je ne sais pas. Pourtant, on a bien commencé, avec beaucoup d’envie. On n’a pas su arranger tactiquement quand leur central venait à l’intérieur. On va tout faire pour gagner contre la Belgique. C’est le football, des fois on perd et des fois on gagne. Il faut travailler. Plaisant de débuter à la place de Kolo Muani ? Ce sont les aléas du football, j’espère qu’il va bien récupérer ».

Manu Koné (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

« Ce qu’on aurait dû faire de mieux ? Gagner le match. On a tout donné et on a fait des efforts. Ce sont des petits détails qu’on paye cash. On essayera de mieux contre la Belgique. On a perdu, peut-être qu’on doit mieux finir et apporter offensivement. C’est toute l’équipe. On veut que la France soit avec nous pour gagner contre la Belgique ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« Il faut être factuel. On a bien débuté, faisant des bonnes choses, mais on n’a pas eu la capacité à le maintenir sur tout le match. Dans l’effort et le contre effort, l’adversaire nous a fait mal. Il nous a perforés sur nos erreurs. C’est le haut niveau. L’Italie était bien regroupée et ils nous ont fait mal. Si je suis en colère ? Je leur ai toujours dit ce que je pensais, mais je suis le responsable de ce qui se passe. Mais je fais en sorte de leur dire ce que je vois et ce qui nous manque. Même si je savais très bien, avec le début du rassemblement, qu’on est loin d’être au maximum individuellement. Basculer d’une position offensive à défensive, c’était difficile pour nous. Dans les duels, déjà sur la 2e partie de la 1e mi-temps, on en a perdu trop. C’est donner des munitions à l’adversaire. Maintenir l’adversaire sous pression en 90 minutes, c'est très compliqué et on n’en avait pas les moyens. Dans ce cas-là, il faut être plus bas et compacts. Et nous, on est restés ouverts ».

Bradley Barcola (attaquant de l’équipe de France sur TF1) :

« Je suis fier de marquer ce 1er but, surtout dans ce stade, mais très déçu de la défaite. Je pense qu’on aurait pu faire mieux. Mon but ? j’ai vu que Kylian était à côté et Gigio Donnarumma a un peu anticipé et je savais qu’il fallait juste que je croise ma frappe. Assumer un rôle de titulaire ? Je suis prêt. J’essaye d’être le meilleur à chaque match. À donner ce que j’ai à donner. Mais c’est le coach qui décide ».