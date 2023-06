Kylian Mbappé l’annonce, il est légitime pour le Ballon d’Or

Kylian Mbappé estime qu’il a toutes les chances pour aller chercher le Ballon d’Or cette année.

Kylian Mbappé n’est pas cité parmi les favoris pour succéder à Karim Benzema comme lauréat du Ballon d’Or. Ce sont plutôt Erling Haaland, le buteur de Manchester City, et Lionel Messi, le capitaine de la sélection championne du monde, qui sont plus souvent mentionnés comme principaux candidats par les spécialistes. Malgré cela, l’attaquant français veut croire en ses chances de triompher le 30 octobre prochain.

Mbappé se dit « optimiste » pour le Ballon d’Or

Lundi soir, et après le match des Bleus qui l’a vu inscrire son 54e but de la saison, Mbappé a évoqué la plus prestigieuse des distinctions. « Le Ballon d’Or ? C’est toujours difficile de parler d’un trophée individuel. Parce qu’il faut se mettre en avant tout seul. C’est quelque chose qui ne passe pas forcément aux yeux du grand public », a-t-il d'abord indiqué sur TF1.

Et quand on lui a demandé s’il pense mériter ce sacre cette année, le crack de Bondy a répondu : « Avec les nouveaux critères, qu’est-ce qui compte ? Brûler la rétine, marquer et être impactant ? Je pense que je corresponds à ces critères. Je dirais oui, mais c’est les gens qui votent et je suis toujours optimiste ».

En plus des nombreux buts qu’il a inscrits et qui lui ont notamment permis de finir meilleur réalisateur de la Ligue 1, Mbappé a aussi remporté le championnat de France avec le PSG. En revanche, et contrairement à Haaland et à Messi, il n’a soulevé ni le Mondial ni la Ligue des Champions.

Pour rappel, la première présence de Mbappé parmi les nommés au Ballon d’Or remonte à 2017. Son meilleur classement c’était 4e en 2008. Sinon, il a fini 7e la première année, ainsi que 6e en 2019 et 9e en 2021. Signera-t-il sa meilleure performance en 2023 ? Il faudra encore attendre quelques mois pour le savoir.

A noter que la liste des nommés pour le Ballon d’Or sera divulguée par France Football le 6 septembre prochain.