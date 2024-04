PSG - Barça : L’heure de vérité a sonné pour Mbappé

Les grands matches sont faits pour les grands joueurs et c’est pour cette raison que Kylian Mbappé est grandement attendu mercredi face au Barça.

Mercredi soir, il se peut que ça soit la dernière fois que Kylian Mbappé foulera la pelouse du Parc des Princes pour un match européen et avec le maillot du PSG sur le dos. Ce scénario signifierait que le club francilien ne franchira pas le cap des quarts de finale. Evidemment, il lui incombe de tout faire pour que ça ne soit pas le cas et qu’il y ait un prolongement de sa dernière aventure continentale avec son club de cœur. Un défi personnel au sein d’un challenge collectif et qu’il a hâte de relever.