Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG ? Blaise Matuidi donne son avis

L’ancien parisien, Blaise Matuidi, a livré son opinion concernant la trajectoire que doit emprunter Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière.

A Paris depuis 2017, Kylian Mbappé a déjà remporté de nombreux titres avec l’équipe francilienne. Mais, il n’est toujours pas parvenu à soulever la Ligue des Champions. Et il ne le fera pas non plus cette équipe puisque la bande à Galtier s’est fait sortir dès les 8es de finale de la compétition par le Bayern (0-1, 0-2).

Pour un joueur qui aspire à être parmi les meilleurs au monde et devenir pourquoi Ballon d’Or, ne pas avoir de C1 à son CV est un vrai manque. Doit-il quitter le PSG pour pouvoir assouvir enfin cette ambition ? Les avis divergent sur la question.

« Mbappé peut aller chercher ce qu’il ambitionne avec Paris »

Blaise Matuidi, l’ancien joueur de l’équipe de la capitale, a été interrogé à ce sujet. Dans un entretien au Parisien, il a laissé entendre qu’un exil à l’étranger n’est pas une nécessité pour s’installer au sommet. « La décision lui appartient, a commencé par confier le nouveau retraité. Il a dit qu’il était très heureux au PSG. Evidemment, il est frustré, car c’est un champion qui veut tout gagner. Mais il est capable d’emmener tout le monde avec lui pour aller chercher ce qu’il ambitionne. Il peut le faire avec Paris. Il faut qu’il endosse cette casquette de leader qu’il commence déjà à avoir et que ça prenne encore plus d’ampleur pour embarquer tout un club avec lui ».

Même s’il a quitté le club il y a six ans déjà, Matuidi continue de suivre avec attention et intérêt l’actualité du PSG. Il est attristé par les échecs répétitifs que connait cette formation sur la scène européenne. Et il a son avis sur ce qui cloche en interne. « Je suis désormais trop loin pour juger. Mais évidemment que les joueurs sont les premiers responsables. Au PSG, l’entraîneur a un rôle ingrat. Mais quand on est éliminé deux ans de suite en 8e de finale, c’est qu’il y a des choses qui ne vont pas et qu’il faut améliorer. Pour un club comme le PSG qui a mis de tels investissements sur les joueurs, à juste titre car on est tous contents de voir tous ces grands noms évoluer à Paris, c’est légitime d’attendre beaucoup plus. Il y a des leçons à tirer et des questions à se poser. Le président et la direction doivent être capables de le faire ».

Matuidi souligne ce qui manque au PSG

Au sein de son organigramme, le PSG ne possède pas beaucoup d’anciens joueurs de l’équipe première. Cela tranche avec ce que l’on voit chez les autres grandes institutions du continent. Matuidi y décèle un vrai problème : « Le PSG devrait avoir un ADN Paris. Au Bayern, on retrouve des Salihamidzic ou Kahn dans l’organigramme. Il y a des joueurs formés au club qui sont devenus importants dans l’équipe, puis dirigeants. C’est ça qui manque aujourd’hui au PSG. Un ADN Paris, sur le terrain et en dehors. Ilfaudrait mettre l’accent là-dessus. Car cet ADN est trop peu visible ».

