Kroos clame sa fidélité au Real

Le milieu allemand Toni Kroos a fait savoir que son plan est de rester au Real Madrid pendant de longues années encore.

Toni Kroos ne s'attend pas à des retrouvailles imminentes avec son ancien coach au Bayern, Pep Guardiola. Plutôt qu'un transfert à , il se voit bien poursuivre son parcours au .

L'international allemand voit son nom circuler en depuis un bon moment déjà. Par le passé, avait notamment tenté de le recruter. Cependant, jusqu'ici, il a toujours tourné le dos à cette destination, préférant exprimer son talent en et en . À 30 ans, et alors qu'il lui reste encore trois ans de contrat du côté de Santiago Bernabeu, Kroos pense que son avenir reste en Espagne. Un défi dans un autre championnat ne l'enchante pas plus que cela.

Interrogé par Eurosport pour savoir s'il se voit en Premier League à n'importe quel stade de sa carrière, Kroos a déclaré: "Je me vois définitivement au Real pendant les trois prochaines années. J'aurais ensuite 33 ans et je me poserai alors des questions comme : où j'en suis physiquement, quelle est ma motivation - ai-je toujours envie de continuer ?" Si quelque chose se met en place et qu'on me dit : " D'accord, un an de plus ici, parce que vous êtes encore suffisamment bon et que vous avez toujours envie ", je ne l'exclurais pas, mais un transfert , où c'est très exigeant sur le plan physique, j'au du mal à l'imaginer à 33 ans."

Des spéculations récentes ont suggéré que Guardiola serait heureux de pouvoir récupérer son ancien milieu bavarois du côté de l'Etihad. À la question de savoir si un challenge à City pourrait l'intéresser, Kroos a affirmé que "l'option d'aller voir ailleurs n'est pas imaginable pour l'instant". Il n'y a cependant aucune certitude dans le football pro et Kroos admet qu'il y a une possibilité pour qu'il puisse être libéré si le Real le juge excédentaire dans son effectif : "Trois ans de football c'est long et trois ans au Real Madrid c'est encore plus long".

Kroos évolue avec les Merengue depuis 2014. Il y a disputé 266 apparitions et a contribué à la conquête d'un titre de la et trois couronnes de .